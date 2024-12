Co można w muzeum?

Rozmowa o wystawie „Ostatnie lato” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z kuratorką Panią Magdaleną Gonerą oraz kuratorem Panem Filipem Appel.

Skąd wziął się pomysł akurat na wystawę o spędzaniu wolnego czasu w latach trzydziestych XX wieku?

Magdalena Gonera: Podczas jednej z "Nocy muzeów" dyżurowałam w tej samej willi, gdzie teraz prezentujemy ekspozycję i miałam okazję rozmawiać z wieloma gośćmi. Mieliśmy wtedy wystawę rodzinną z pracami współczesnych artystów. Większość z tych prac można było dotykać, a niektórych używać (np. siadać na siedziskach czy wspinać się na rzeźbę w ogrodzie). Zwiedzający reagowali entuzjastycznie - "wreszcie coś można w muzeum!". Pomyślałam wtedy, że może warto byłoby zrobić wystawę właśnie do używania. Temat przyszedł naturalnie, bo podobne wille służyły celom letniskowym. Wiedzieliśmy, że historia willi sięga lat przedwojennych. Wybór padł na lata trzydzieste, bo wtedy wypoczynek i turystyka stały się dostępne szerszym grupom społecznym. Temat był spójny z historią willi, która trafiła do nas przecież z dawnej podłódzkiej miejscowości letniskowej.

Filip Appel: Z tym pomysłem przyszła do mnie Magda. Jakiś czas po zakończeniu pracy nad wystawą „MIASTO-MODA-MASZYNA” siedzieliśmy na werandzie w naszej willi i rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było popracować w tej przestrzeni. Nie spodziewałem się wówczas, że tak szybko to nastąpi. Sprawnie określiliśmy ramy czasowe dla nowej wystawy. Wydawało nam się to bardzo naturalne – czas wolny w wilii letniskowej, która swą świetność z pewnością przeżywa ponownie, ale historycznie skończyła się wraz z 1 września 1939 r. Pozostało nam jedynie iść dalej wyznaczonym kursem.

Ekspozycja to swego rodzaju wehikuł czasu. Stanowi podróż do świata, który niebawem zmiecie II wojna światowa. Stąd też tytuł wystawy, który brzmi “Ostatnie lato”?

MG: Jeśli przenieślibyśmy się wehikułem czasu do lat trzydziestych, to nie wiedzielibyśmy, że ten świat wkrótce zmiecie kolejna wojna.

FA: Ostatnie… Oczywiście cezura jest bardzo ważna. Wyszliśmy w naszych pierwszych rozmowach od całego dwudziestolecia. Doszliśmy do ostatniego lata. Chcieliśmy sprawdzić, czy da się współcześnie zanurzyć w czasie wolnym bez wszechobecnej elektroniki i zjawisk internetowych. I tak wywołaliśmy letniskową rzeczywistość połowy roku 1939. Nie ukrywamy, że ten świat za chwilę zniknie, ale też nie skupiamy się na tym, co wisiało - z naszego punktu widzenia jako nieuniknione - w powietrzu owego gorącego lata.

MG: My to już wiemy. Bohaterowie naszej wystawy niekoniecznie. Wielu Polaków, nawet w 1939 r., do końca łudziło się, że wojny nie będzie, że napięcia w relacjach z Niemcami rozejdą się po kościach. Dlatego na naszej wystawie jedynie sygnalizujemy zagrożenie. Uważny zwiedzający znajdzie ulotkę mobilizacyjną, artykuł w gazecie albo usłyszy audycję radiową. Ale przede wszystkim otacza go atmosfera beztroskiego letniska. Niezależnie od sytuacji politycznej, trwało przecież lato, wyjątkowo upalne. Nikt nie wiedział, że będzie ostatnie w tym złowieszczym sensie.