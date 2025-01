BMW kreatorem kultury

Tworzenie marek premium to nie tylko oferowanie luksusowych produktów. To także budowanie relacji i dostarczanie niepowtarzalnych doświadczeń

Niemal 15 tys. osób zobaczyło SEN MASZYNY, premierowy projekt zrealizowany przez studio NOVIKI w ramach piątej już edycji „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka”. Praca NOVIKI zajęła trzy miejsca w samym centrum Krakowa. Pierwszym była przestrzeń wystawiennicza MOS, w której publiczność mogła obejrzeć 15-minutowy esej wideo, zrealizowany przez duet artystyczny z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Drugim miejscem, oddalonym o 15 minut spaceru przez Planty, było wejście do Teatru im. Juliusza Słowackiego, przed którym stanęła elektryczna limuzyna BMW i7. Model uosabiający zaawansowanie technologiczne i progresywne rozwiązania BMW został poddany artystycznej interwencji przez NOVIKI, stając się integralną, częścią projektu. Trzecią przestrzenią stał się ogród przy placu Świętego Ducha, zrewitalizowany przez BMW i zmieniony w immersyjne doświadczenie dźwiękowe.

SEN MASZYNY nie został wygenerowany przez AI - sztuczna inteligencja nie zastąpiła ludzi w procesie twórczym. Była narzędziem poszerzającym kreatywność i wprowadzającym nieprzewidywalność do etapu koncepcyjnego. SEN MASZYNY nie jest oceną tej technologii, nie analizuje jej szans i zagrożeń. Jest praktycznym wykorzystaniem nowego narzędzia, które z dnia na dzień staje się coraz doskonalsze. Jest w dodatku wykorzystaniem bardzo szczególnego momentu w rozwoju tej technologii – momentu, w którym AI zaczyna nie tylko myśleć, ale halucynować, czyli generować treści, które nie mają żadnych podstaw w danych, jakimi te algorytmy zostały zasilone. - Technologia AI jest odbiciem nas samych. Powstała z materiałów, które są wytworzone przez ludzi. Posiada te same marzenia i sny, które my wnieśliśmy do jej struktury – mówią Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki ze studia NOVIKI

Tegoroczna edycja „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka” jest pierwszą, która zostawia po sobie trwały ślad w przestrzeni publicznej. Ogród, zmieniony według koncepcji NOVIKI na potrzeby projektu w dźwiękowe doświadczenie, którego sound design przygotowała Zoi Michailova, został na trwałe przywrócony do miejskiej tkanki i udostępniony mieszkańcom oraz mieszkankom Krakowa. Po zakończeniu SNU MASZYNY ogród pozostaje otwarty i jest pielęgnowany przez ogrodników we współpracy z BMW.

Projekty „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka” już od siedmiu lat realizują wizję zaangażowania w kulturę BMW Polska. Obecność BMW na polskiej scenie kulturalnej jest wynikiem głębokiego przekonania, że nowoczesna marka powinna w oparciu o wspólne wartości współtworzyć środowisko, w którym funkcjonuje. BMW rozwija i bada relacje, jakie marka może nawiązać ze światem sztuki, uczestnicząc w realizacji wydarzeń jako współorganizator i producent. Wchodzi w rolę kreatora kultury. Opera „Carmina Burana” (Mgnienie oka) Borisa Kudlički, zrealizowana w 2019 r. we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, na stałe weszła do programu Teatru i wystawiana jest do dziś. Prezentowany trzy lata później w przestrzeni Galerii „Opera” EVOLVER londyńskiego studia Marshmallow Laser Feast, był największym, jeśli chodzi o skalę, VR-owym wydarzeniem w Polsce, przedsięwzięciem poszerzającym program Galerii o projekt zbudowany na bazie nowych technologii. – mówi Kacper Studencki, dyrektor marketingu BMW Polska.

Dzięki projektowi „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka” BMW Polska aktywnie współpracuje z najważniejszymi krajowymi instytucjami kultury: Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Międzynarodowym Centrum Kultury Nowy Teatr, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W ramach pięciu kolejnych edycji projektu zaprezentowana została twórczość ważnych artystów sztuki współczesnej: Marshmallow Laser Feast, Michaela Hansmeyera, duetu NOVIKI, Witka Orskiego z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz Borisa Kudlički.

Tworzenie marek premium to dzisiaj nie tylko luksusowe produkty. To przede wszystkim doświadczenia i trwałe relacje. Zapraszając klientów do swojego świata, BMW oferuje nie tylko możliwość zakupu samochodów i powiązanych z nimi usług, lecz także wyjątkową interakcję z marką poprzez dostarczanie niepowtarzalnych doświadczeń. Członkowie BMW Excellence Club biorą udział w galach otwarcia „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka” oraz przygotowanych specjalnie dla nich wydarzeniach towarzyszących. Co roku otrzymują zaproszenia na toasty świąteczne do partnerskich instytucji BMW, uświetniane występami najlepszych artystów (w 2023 roku był to duet Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz). Mają okazję uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, w Art Basel czy legendarnej imprezie samochodów vintage Concorso d'Eleganza Villa d'Este nad jeziorem Como we Włoszech. Podczas tych wyjątkowych wydarzeń mogą spotkać ambasadorów marki BMW, do których należą m.in. Małgorzata Szumowska czy Jakub Józef Orliński.

