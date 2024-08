Bank zapłaci za błąd

Kredyt bez odsetek i prowizji? To możliwe, gdy bank – w pogoni za zyskiem – popełnił błąd w umowie na niekorzyść klienta. Kto ma szansę na taką darmową pożyczkę i jak walczyć o swoje prawa?

Spłacający kredyty konsumenckie często nawet nie wiedzą o tym przepisie, istniejącym już od 2011 r. A może on przynieść ogromne oszczędności. Chodzi o art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, określany często jako sankcja kredytu darmowego. Pod tym określeniem kryje się prosta zasada: jeśli bank naruszył przepisy przy udzielaniu takiego kredytu (jego maksymalna wysokość to 255 tys. zł), konsument ma obowiązek oddać wyłącznie sam kapitał, bez żadnych odsetek czy prowizji. Nie chodzi przy tym o unieważnienie takiej umowy, jak w przypadku toksycznych kredytów frankowych. Jeśli bank popełnił błąd, umowa kredytu konsumenckiego jest wciąż ważna, ale na innych zasadach. Konsument ma spłacić wyłącznie pożyczoną kwotę (czyli kapitał) i ani grosza więcej. W ten sposób państwo próbuje bronić klienta – stronę słabszą – przed naruszeniem jego interesu przez instytucję finansową, czyli stronę silniejszą.

Kiedy można skorzystać z tej sankcji darmowego kredytu? Ustawa wylicza wiele możliwości, ale najczęściej chodzi o nieuczciwy mechanizm naliczania prowizji za udzielenie kredytu do kwoty tego kredytu. W takiej sytuacji odsetki są naliczane nie od samej pożyczonej sumy, lecz od kwoty powiększonej o prowizję, a to niezgodne z przepisami. Inne spotykane naruszenia prawa to brak wskazania w treści umowy kredytowej dokładnego terminu wypłaty środków oraz błędy w obliczeniach rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Zdarzają się również umowy, w których bank nie poinformował konsumenta o tym, że w przypadku wcześniejszej spłaty całkowity koszt kredytu zostanie proporcjonalnie obniżony.

Oczywiście konsumenci sami mogą mieć problemy z ustaleniem, czy w ich umowie pojawiły się tego typu błędy. Warto zatem skontaktować się z prawnikiem i poprosić o bezpłatną analizę swojego kredytu konsumenckiego.