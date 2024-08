Co na ząbkowanie? Polecamy domowe sposoby i leki

Wielu rodziców nie może się doczekać pierwszych ząbków u swoich maluchów. Nie da się jednak ukryć, że ząbkowanie nie należy do najprzyjemniejszych okresów w życiu niemowlaka. Uśmiech na twarzy często w tym czasie zastępuje grymas bólu, a swędzące dziąsła i podwyższona temperatura wywołują złe samopoczucie i rozdrażnienie. W jaki sposób przynieść dziecku ulgę? Podpowiadamy, co na ząbkowanie. Poznajcie sprawdzone środki apteczne i domowe metody.

Ząbkowanie – objawy

Pierwsze ząbki u niemowląt zaczynają pojawiać się od 5 do 8 miesiąca życia. Mogą jednak wyżynać się dużo wcześniej, nawet w 2 miesiącu, albo nieco później. Jeżeli podejrzewamy, że nasz maluch wszedł w okres ząbkowania, warto zajrzeć do jego jamy ustnej. Pierwsze symptomy ząbkowania to zaczerwienienie i opuchlizna dziąseł, a także ich swędzenie, które wywołuje nadmierne ślinienie się. Z reguły możemy zaobserwować też, że dziecko częściej wkłada rączki do buzi. Inne objawy to zmiany w zachowaniu i usposobieniu naszej pociechy, która może stać się bardziej płaczliwa, mniej jeść i częściej wybudzać się w nocy. Ząbkowaniu mogą towarzyszyć również wymioty, biegunka, a nawet gorączka. Wszystko z uwagi na obniżoną odporność dziecka i podatność na infekcje. Jeżeli chcemy pomóc niemowlęciu w tym niełatwym okresie, możemy sięgnąć po leki na ząbkowanie albo wypróbować domowe metody. Co na ząbkowanie?

Domowe sposoby na ząbkowanie

Kiedy dostrzeżemy już pierwsze objawy ząbkowania, zapewne zastanawiamy się, co podawać dziecku, by ulżyć mu w bólu. W takiej sytuacji przydatne będą wszelkiego rodzaju gryzaki. Warto schłodzić je przez jakiś czas w lodówce przed podaniem ich maluchowi. Jeżeli posiadamy silikonową nakładkę na palec, możemy też z jej pomocą przeprowadzić delikatny masaż dziąseł. W przypadku dzieci, w których diecie znajdują się już stałe produkty, dobrą alternatywą dla gryzaka może być wyjęta z lodówki marchewka albo skórka chleba.

Leki i środki apteczne na ząbkowanie

Co na ząbki? Poza domowymi sposobami, możemy zastosować także środki farmakologiczne na bazie roślin: rumianku, tymianku, szałwii, rzewienia czy prawoślazu, żele miejscowo znieczulające albo leki homeopatyczne na ząbkowanie: żele, czopki oraz krople. Jeśli natomiast dziecko gorączkuje, podajmy mu leki z ibuprofenem albo paracetamolem, które jednocześnie uśmierzą ból.

Co na ząbkowanie? Bezpieczne krople dla niemowląt

W związku z tym, że w żelach miejscowo znieczulających może występować lidokaina, niektórzy rodzice nie są skorzy do ich zakupu. Jej przedawkowanie stwarza potencjalnie niebezpieczną sytuację dla zdrowia, a niekiedy nawet i życia dziecka. W pełni bezpieczne są natomiast preparaty o naturalnym pochodzeniu, takie jak krople na ząbkowanie Camilia®, w których znajdziemy wyłącznie składniki roślinne, takie jak rumianek, szkarłatka czy rzewień. Lek będzie pomocny przy głównych objawach ząbkowania: obolałych i spuchniętych dziąsłach, problemach ze snem czy ślinieniu się. Kropelki Camilia® występują w poręcznych minimsach ułatwiających ich higieniczne podanie.

CAMILIA® roztwór doustny. Substancje czynne oraz dawka substancji czynnych: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH aa 333,3 mg. Wskazanie: Bolesne ząbkowanie u niemowląt. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne. Podmiot odpowiedzialny: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 27/Camilia/30.08.2023.

Materiał przygotowany przez Boiron