Praca tymczasowa – jaka umowa obowiązuje?

Współczesny rynek pracy cechuje się elastycznością i różnorodnością form zatrudnienia. Jedną z opcji jest praca tymczasowa, która daje pracownikom możliwość elastycznego zaangażowania w projekty na rzecz różnych pracodawców, a jednocześnie zapewnia firmom dostęp do potrzebnych zasobów kadrowych. Jednakże, aby skorzystać z tej formy zatrudnienia, niezbędna jest znajomość specyfiki umowy o pracę tymczasową i jej kluczowych aspektów. Dowiedz się więcej!

Czym jest umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasowę to szczególna forma umowy o pracę, regulowana przez odrębne przepisy – Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku. W ramach tej umowy występuje trójstronny układ: pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej, a następnie delegowany do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy. Oznacza to, że formalnym pracodawcą jest agencja, a faktyczne wykonywanie obowiązków odbywa się pod nadzorem pracodawcy użytkownika.

Czas trwania umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową jest zawierana na czas określony. Zgodnie z ustawą, agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w ciągu łącznego okresu trwającego 36 kolejnych miesięcy.

Po upływie tego limitu pracodawca użytkownik ma kilka możliwości.

Zatrudnić pracownika tymczasowego na stałe, zawierając z nim standardową umowę o pracę; Skierować pracownika do pracy u innego pracodawcy użytkownika za pośrednictwem tej samej lub innej agencji pracy tymczasowej; Poczekać 36 miesięcy i ponownie skorzystać z usług tego samego pracownika tymczasowego.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, m.in. w przypadku zastępstwa nieobecnego pracownika lub przedłużenia umowy w związku z ciążą pracownicy.

Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego

Pomimo specyfiki umowy o pracę tymczasową, pracownik tymczasowy posiada podobne prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na standardowej umowie o pracę. Należą do nich między innymi:

prawo do wynagrodzenia co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego oraz świadczeń dodatkowych (np. premie, nadgodziny) na takim samym poziomie, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika;

prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika;

prawo do korzystania ze zwolnień lekarskich (L4) oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak zasiłek chorobowy, macierzyński czy rehabilitacyjny;

obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących u pracodawcy użytkownika.

Warto podkreślić, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową wlicza się do ogólnego stażu pracy pracownika, co ma istotne znaczenie m.in. dla wymiaru urlopu czy wysokości emerytury.

Składki ZUS i ubezpieczenia

W przypadku umowy o pracę tymczasową, to agencja pracy tymczasowej jest odpowiedzialna za odprowadzanie wszystkich składek ZUS, w tym:

składki emerytalne;

składki rentowe;

składki chorobowe;

składki zdrowotne;

składki na Fundusz Pracy;

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dzięki temu pracownik tymczasowy ma takie same uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową zależy od czasu trwania zatrudnienia:

jeśli umowa została zawarta na okres do 14 dni, obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia;

jeśli umowa została zawarta na okres powyżej 14 dni, obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia jest liczony od soboty następującej po dniu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Za wydanie świadectwa pracy pracownikowi tymczasowemu odpowiada agencja pracy tymczasowej. Dokument ten musi zawierać informacje o łącznym okresie zatrudnienia w danej agencji oraz o każdym pracodawcy użytkownika, na rzecz którego wykonywana była praca tymczasowa.

Materiał przygotowany przez Randstad.pl