Jaki materac wybrać, aby się wysypiać?

Zastanawiasz się, jaki materac wybrać do spania, aby się dobrze wysypiać? Wbrew pozorom, wybór odpowiedniego modelu nie jest łatwym zadaniem. A paradoksalnie - rozbudowana oferta producentów go nie ułatwia. Jaki rodzaj materaca zapewni wysoki komfort i jak dopasować model do własnych potrzeb?

Dobrze dobrany materac - dlaczego jest ważny? Dlaczego dobry materac jest ważny? Wysoki komfort snu nie jest tylko kwestią fanaberii prawidłowo dobrany rodzaj oraz twardość materaca w istotny sposób wpływają na jakość wypoczynku, a tym samym na nasze zdrowie. Śpiąc na właściwie dobranym materacu, można zapobiec takim dolegliwościom jak problemy z kręgosłupem, bóle głowy, bóle mięśni czy też problemy z koncentracją. Warto zatem poświęcić nieco więcej czasu planując zakup nowego modelu i pokusić się o znalezienie możliwie najlepszego materaca. Jaki materac wybrać, aby być zadowolonym z zakupu? Przede wszystkim warto dobrać materac pod kątem twardości, a ta powinna być dopasowana do masy ciała użytkownika. Obecnie producenci stosują następujące oznaczenia twardości materaca: H1 - materace miękkie (do 60 kg);

H2 - materace średnio-twarde (60-80 kg);

H3 - materace twarde (80-110 kg);

H4 - materace bardzo twarde (110-130 kg);

- materace bardzo twarde (110-130 kg); H5 - materace ultra twarde (pow. 130 kg). Materac piankowy czy sprężynowy? Odpowiedni materac powinien być nie tylko dopasowany do wagi ciała użytkownika. Dobór materaca to także dobór odpowiednich komponentów, których właściwości powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Na rynku istnieją różne rodzaje materacy, które dzielimy na materace sprężynowe i modele piankowe. Jaki materac najlepiej kupić? Sprężynowy czy piankowy? Zarówno jedne i drugie mogą zapewnić wysoką jakość snu. W wyborze materaca warto uwzględnić unikalne właściwości każdego z komponentów.