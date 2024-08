Rower jako środek transportu – czy Polska jest gotowa na elektryczne jednoślady?

Rower to środek transportu, który jest nie tylko wygodny, ale przede wszystkim ekologiczny. Sieć ścieżek rowerowych w Polsce powiększa się z każdym rokiem, dzięki czemu rower staje się dla wielu osób sposobem na dojazdy – na przykład do pracy. Czy Polska jest jednak gotowa na rowery elektryczne?

Budowa roweru elektrycznego

Rower elektryczny zbudowany jest z takich samych elementów jak rower tradycyjny. Posiada więc ramę, układ kierowniczy, koła, hamulce oraz zawieszenie. Dodatkowymi elementami charakterystycznymi dla roweru elektrycznego są trzy typowe podzespoły, bez których nie mógłby on poprawnie funkcjonować. Jest to akumulator, kontroler sterujący oraz silnik.

Akumulator to zazwyczaj bateria litowo-jonowa, która wystarcza na około 500-700 cykli ładowania. Kontroler sterujący umożliwia przekazywanie energii z akumulatora bezpośrednio do silnika. Silnik uruchamia się wtedy, kiedy rozpoczynasz pedałowanie. Zasada działania jest prosta – im szybciej pedałujesz, tym więcej mocy wytwarza rower.

Czy warto wybrać rower elektryczny?

Jazda na rowerze elektrycznym nie różni się zbyt wiele od jazdy na tradycyjnym rowerze. Zaletą roweru elektrycznego jest wspomaganie siły mięśni energią elektryczną. Dzięki temu wysiłek włożony w jazdę na rowerze jest mniejszy, co zmniejsza także ryzyko kontuzji. Warto jednak pamiętać o tym, że rower elektryczny jest cięższy od zwykłego roweru. Większa waga może mieć wpływ na sterowność i dynamikę jazdy.

Rower elektryczny jest rozwiązaniem ekologicznym. Koszt jego eksploatacji jest niski – jedno naładowanie baterii do pełna kosztuje kilkadziesiąt groszy. Pełne ładowanie pozwala na przejechanie około 150 km. Jest to więc dużo niższy wydatek niż zatankowanie samochodu. Rower elektryczny w przeciwieństwie do skuterów czy motorów nie generuje spalin.

Polacy są w europejskiej czołówce jeśli chodzi o posiadanie własnych rowerów. W Polsce prawie 70 proc. osób posiada własne cztery kółka. W tym rankingu wyprzedza nas tylko Holandia. Rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularne – co dziesiąty Polak jest właścicielem roweru elektrycznego. Najróżniejsze modele rowerów elektrycznych znajdziesz na stronie https://sportano.pl/rowery/rowery-elektryczne.

Bezpieczeństwo na rowerze

Niezależnie od tego, czy poruszasz się rowerem tradycyjnym, czy elektrycznym, musisz zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria rowerowe. Podstawowym wyposażeniem każdego rowerzysty jest kask rowerowy, który zabezpiecza głowę zarówno przed urazami mechanicznymi, jak i promieniami słonecznymi. Kask rowerowy powinien przede wszystkim być dopasowany do typu roweru, a także rodzaju jazdy.

Bardzo ważny jest odpowiedni dobór rozmiaru kasku, aby nie był on ani zbyt mały, ani zbyt duży. Ważne jest to, abyś czuł się w nim komfortowo i wygodnie. Nowoczesne kaski – takie jak kaski rowerowe Uvex – posiadają możliwość swobodnej regulacji obwodu głowy, dzięki czemu można z łatwością dopasować kask do potrzeb jego użytkownika. Kask nie powinien przemieszczać się na głowie.