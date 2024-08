Poznaj niesamowite steki, o których być może jeszcze nie słyszałeś!

Dla prawdziwych koneserów wołowiny steki to nie tylko jedzenie - to sztuka, której sekrety można odkrywać latami. Z pewnością znasz klasyczne steki – takie jak antrykot, polędwica czy rostbef - ale świat wołowiny kryje w sobie o wiele więcej niż tylko te popularne kawałki. W tym artykule przedstawimy Ci niesamowite steki, o których być może jeszcze nie słyszałeś, a które z pewnością zasługują na uwagę każdego miłośnika mięsa.

Dlaczego wołowina to najlepszy wybór na steki?

Wołowina jest niekwestionowanym królem mięs, jeśli chodzi o przygotowywanie soczystych steków. Charakteryzuje się odpowiednią teksturą i zawartością tłuszczu, a dodatkowo ma bogaty, intensywny smak, który doskonale komponuje się z różnorodnymi przyprawami. Do dyspozycji mamy różne części tuszy wołowej, dzięki czemu każdy może wybrać tę najlepiej dopasowaną do własnych preferencji smakowych.

Nie sposób pominąć również bogatych właściwości odżywczych wołowiny. Ten rodzaj mięsa jest źródłem dobrze przyswajalnego białka, witamin (B6, B12, D), minerałów (takich jak cynk, żelazo czy selen) oraz korzystnych dla zdrowia związków chemicznych (koenzymu Q10, kreatyny, tauryny i karnozyny).

Gdzie kupić najlepsze mięso na soczysty stek?

Jeśli szukasz najwyższej jakości mięsa na steki, koniecznie zapoznaj się z ofertą sklepu internetowego bbq.pl. Znajdziesz tam doskonałe produkty, w tym marmurkowe steki, soczyste burgery oraz inne elementy wołowe pochodzące od najbardziej renomowanych producentów na świecie. Sklep ma w swoim asortymencie bogaty wybór wołowiny premium, która z pewnością zadowoli najbardziej wymagających koneserów mięsa. BBQ.pl to wyjątkowy sklep mięsny, w którym szybko i wygodnie zamówisz świeże mięso z dostawą do domu.

Jak wybrać mięso na steki?

Wybór odpowiedniego mięsa na stek to warunek sukcesu kulinarnego. Podczas zakupu mięsa najważniejsza jest jakość wołowiny. Wybieraj wyłącznie świeże mięso od znanych i cenionych dostawców, którzy mają w swojej ofercie produkty ściśle wyselekcjonowane pod kątem najwyższej jakości. Do przygotowania wyśmienitych steków idealnie sprawdzi się oryginalna wołowina z USA w klasach jakości USDA CHOICE i USDA PRIME.

Amerykańską wołowinę charakteryzuje wyjątkowo duża marmurkowatość – czyli zawartość i rozmieszczenie tłuszczu. Mięso na steki powinno być dobrze marmurkowane, ponieważ to właśnie tłuszcz nadaje stekom soczystość i intensywny smak. Ponadto jest to mięso sezonowane dzięki czemu każdy kawałek ma odpowiednią kruchość sprawiającą, że rozpływa się w ustach.

Tylko z wołowiny super premium, takiej jak amerykańska wołowina, można wyciąć wymienione w dalszej części artykułu mniej popularne steki „alternatywne”. Z wołowiny niższej jakości nie będą one wystarczająco kruche i soczyste, aby gwarantować satysfakcję kulinarną.

Poznaj niesamowite steki, o których być może nie słyszałeś!

Choć polędwica, antrykot czy rostbef to najpopularniejsze wybory na stek, na rynku dostępne są też inne kawałki wołowiny, które mogą Cię zaskoczyć! Oto kilka świetnych opcji, które warto poznać:

Teres Major

Teres Major (znany również jako Petite Tender lub Chuck Tender) to niewielki mięsień o strukturze podobnej do polędwicy wołowej, wycinany z łopatki wołowej. Ma w sobie znikomą ilość tkanki tłuszczowej i tkanki łącznej, dlatego pomimo niskiej marmurkowości swoją kruchością dorównuje najlepszym stekom.

Teres Major nie wymaga marynaty - wystarczy odrobina soli i pieprzu, by wydobyć jego naturalny smak. Idealnie nadaje się na grilla, a także do przygotowania metodą sous vide. Takiego steka można również zawinąć w boczek, aby zastąpić niską zawartość marmurku. Teres Major, ze względu na niską zawartość tłuszczu, jest idealnym wyborem dla osób dbających o linię. Można go wykorzystywać na przykład jako dodatek do kanapek i sałatek.

Tri-tip steak

Tri-tip steak to część wycinana z ogonka krzyżowej wołowej, czyli mięśnia udźca znajdującego się w okolicach grzbietu tuszy wołowej. Jeśli wytniemy takiego steka z wołowiny wysokiej jakości, to będzie się on wyróżniał naprawdę dużym przerostem marmurkowości. Tri-tip charakteryzuje się intensywnym aromatem i umiarkowaną kruchością, a w smaku jest dość podobny do steka z rostbefu. Ma charakterystyczny pasek tłuszczu, który podczas grillowania karmelizuje się, nadając mięsu wyjątkowy aromat. Choć nie jest tak delikatny jak antrykot, zachwyca swoim wyrazistym smakiem, który doceni każdy koneser wołowiny.

Tri-tip jest idealnym wyborem na grilla. Zanim jednak przystąpisz do przygotowania tego steka, pamiętaj, aby go zamarynować. Dobrą praktyką jest umieszczenie mięsa w marynacie i wstawienie do lodówki na 2-3 godziny. Tri-tip świetnie komponuje się z intensywnymi w smaku marynatami (np. z dodatkiem czosnku lub aromatycznych ziół).

Flank steak

Flank steak to niezwykle aromatyczny i intensywny w smaku kawałek wołowiny, wycinany z dolnej części łaty wołowej. Jest bardzo chudy – prawie nie zawiera tłuszczu. Włókna w steku Flank są ustawione horyzontalnie, co sprawia, że ciepło podczas obróbki termicznej rozchodzi się wolniej niż w stekach o podobnej grubości z włóknami ustawionymi wertykalnie. Warto więc pamiętać o zachowaniu odpowiedniego czasu przygotowania steka.

Stek Flank wyśmienicie smakuje po wcześniejszym zamarynowaniu. Wystarczy zanurzyć go na 2-3 godziny w marynacie z dodatkiem kwaśnego soku z limonki lub ananasa. Aby wzbogacić smak steka, można użyć musztardy, sosu sojowego lub sosu Worcestershire. Flank steak, dzięki niskiemu poziomowi tłuszczu, jest doskonałym wyborem dla osób na diecie. Świetnie sprawdza się jako składnik sałatek, ale równie dobrze smakuje solo.

Hanging tender

Hanging tender, znany też jako świeca wołowa, to jeden z najbardziej niedocenianych steków. Pomimo niepozornego wyglądu, jest niezwykle delikatny i soczysty, co czyni go prawdziwą perełką dla koneserów. Horyzontalnie ułożone włókna hanging tendera sprawiają, że przyrządzanie tego steka wymaga precyzji – zbyt długo grillowany może stracić swoją delikatność.

Stek hanging tender może zostać przyrządzony na wiele sposobów. Trzeba jednak pamiętać, by go nie przeciągnąć – w przeciwnym razie straci wiele na delikatności. Ten rodzaj steka jest idealny na grilla, ale z powodzeniem można go również przygotować na domowej patelni grillowej.

Skirt steak

Skirt steak to kawałek wołowiny wycinany z łaty, czyli z podbrzusza. Podczas obróbki cieplnej należy zwrócić uwagę na to, że jego włókna są ułożone horyzontalnie. Ciepło rozchodzi się dość wolno, co wymaga wprawy podczas grillowania. Skirt steak jest bardzo podobny do flank steaka. Jest intensywny w smaku, a przy odpowiednim przygotowaniu pozostaje soczysty i pełen mięsnych aromatów. Przed grillowaniem warto go zamarynować, by uzyskać maksymalną delikatność.

Flat iron steak

Wycinany z mięśnia łopatki Flat Iron to stek o wysokiej marmurkowości, który pod względem kruchości dorównuje nawet polędwicy. Jest niezwykle soczysty, a jego lekko metaliczny posmak zadowala podniebienia najbardziej wymagających smakoszy. Flat iron to idealny wybór na grilla, ale sprawdzi się także smażony na patelni. Doskonale smakuje zarówno marynowany, jak i saute.

Jak przyprawić steka? Porady dla koneserów wołowiny!

Przyprawianie steka to prawdziwa sztuka. Czasami mniej znaczy więcej – klasyczna sól i pieprz potrafią wydobyć pełnię smaku z mięsa, nie przytłaczając jego naturalnych aromatów. Niektórzy preferują jednak marynowanie, które nadaje mięsu głębszy aromat i smak. Wybór konkretnej metody przygotowania steków zależy przede wszystkim od Twoich preferencji smakowych i czasu, jaki chcesz poświęcić na przygotowanie potrawy.

PodsumowaniePrzygotowanie idealnego steka to prawdziwa sztuka. Choć klasyczne antrykoty czy polędwice smakują wyśmienicie, warto czasem sięgnąć po mniej znane kawałki wołowiny, które potrafią dostarczyć równie niesamowitych doznań smakowych.

Świat steków jest niezwykle różnorodny i pełen zaskakujących odkryć. Teres Major, Hanging Tender, czy Skirt Steak to tylko niektóre z propozycji, które koniecznie musisz wypróbować. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas wskazówki zrewolucjonizują Twoje grillowe menu!