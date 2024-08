Krajalnice do warzyw dla gastronomii – jakie urządzenie wybrać?

W profesjonalnej kuchni czas to największy wróg kucharza. Dlatego warto korzystać z narzędzi, które nie tylko ułatwiają jego pracę, ale przede wszystkim ją usprawniają. Do takich urządzeń możemy zaliczyć krajalnice do warzyw. Wybór odpowiedniej krajalnicy ma wpływ na efektywność pracy oraz ostateczny efekt serwowanych dań. Jak zatem znaleźć krajalnicę odpowiednią do Twojego lokalu?

Krajalnice do warzyw – podstawa każdej profesjonalnej kuchni

Krajalnice do warzyw to proste narzędzia, które służą do precyzyjnego, szybkiego i efektywnego krojenia warzyw na różne kształty i rozmiary. Dzięki temu kucharze mogą skupić się na tym, co najważniejsze – czyli na samym gotowaniu, przyprawianiu, smażeniu i pieczeniu. Krojenie stu pomidorów dziennie czy szatkowanie 300 marchewek jest czasochłonne, a równie dobrze – a nawet lepiej – zrobi to za nas maszyna. Choć krajalnice to nie jest pierwsze urządzenie, o którym myślimy, kompletując wyposażenie kuchni, to jednak warto o nich pamiętać, ponieważ w codziennej pracy są nieocenione.

Ważna jest także precyzja i powtarzalność krojenia. Krajalnice do warzyw pozwalają na dokładne i równomierne krojenie na plasterki, słupki, kostkę, wiórki czy spiralne paski. Dokładność przekłada się na estetykę potraw oraz równomierne gotowanie lub smażenie.

Krajalnice do warzyw elektryczne

Elektryczne krajalnice do warzyw są w stanie przetworzyć znacznie większą ilość surowców w krótszym czasie w porównaniu do ręcznych metod. Składają się z kilku głównych elementów: silnika, systemu ostrzy, podajnika oraz mechanizmu regulacji grubości cięcia. Dzięki temu wystarczy jeden guzik, aby przerobić górę warzyw potrzebną do węgierskiego gulaszu, francuskiej zupy czy polskiej sałatki jarzynowej.

Większość krajalnic podłączanych do prądu oferuje różne wymienne tarcze i tryby krojenia, więc możesz dostosować do różnych potrzeb kulinarnych. Warto pamiętać, że krajalnice także odciążają pracowników kuchni, eliminując konieczność ręcznego krojenia.

Stojąca ręczna maszynka do krojenia warzyw

Ręczna maszynka do krojenia warzyw działa na zasadzie mechanicznego napędu ręcznego. Użytkownik obraca korbą lub popycha warzywa przez ostrza, co pozwala na precyzyjne i szybkie krojenie na różne kształty i rozmiary.

Maszynkę trzeba przymocować do blatu za pomocą uchwytu lub przyssawki, aby była stabilna. Warzywa są umieszczane w specjalnym otworze lub komorze, która prowadzi je do ostrzy. Poprzez obracanie korbą lub naciskanie na dźwignię, warzywa są przesuwane przez zestaw ostrzy, które w wielu modelach są wymienne – pozwala to na szatkowanie w różne kształty, których akurat potrzebujesz do konkretnej potrawy. Choć w przypadku miękkich warzyw, takich jak chociażby ogórek, nie trzeba używać dużej siły, aby nacisnąć na dźwignię, to jednak jeśli chodzi o pietruszkę lub ziemniaka, może być to nieco trudniejsze.

Ręczna krajalnica działa mechanicznie, a to oznacza, że nie potrzebuje żadnego źródła zasilania. Można ją łatwo ustawić na blacie i używać w różnych miejscach kuchni. Ręczne maszynki są zazwyczaj tańsze od ich elektrycznych odpowiedników, dzięki czemu są atrakcyjną opcją dla mniejszych lokali gastronomicznych.

Krajalnica do warzyw ręczna – krajacz

Z ręczną, małą krajaczką do warzyw szybciej niż zwykle pokroisz mniejsze porcje owoców czy warzyw – w plasterki lub w paski. Wystarczy ścisnąć rączkę, a ostrza przetną znajdujące się w środku warzywo. Działają podobnie jak krajalnice ręczne stojące, jednak mieszczą się w dłoni, dzięki czemu są mobilne.

To małe i poręczne urządzenia – w przypadku miękkich produktów takich jak np. gotowany ziemniak, wystarczy użyć jednej ręki, aby poszatkować go w drobne paseczki lub kostkę. Jednak krajacze nie nadają się do większych lub średnich lokali – chyba że jako dodatkowe narzędzie do szybkiego pokrojenia warzyw do dekoracji.

Jak wybrać urządzenie do krojenia warzyw do lokalu gastronomicznego?

Wytrzymałość konstrukcji – krajalnica powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują, że wytrzyma ona codzienne intensywne użytkowanie. Najlepszym wyborem jest metalowa obudowa i nierdzewne ostrza.

– krajalnica powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują, że wytrzyma ona codzienne intensywne użytkowanie. Najlepszym wyborem jest metalowa obudowa i nierdzewne ostrza. Regulacja grubości krojenia – ważne, aby krajalnica umożliwiała regulację grubości krojenia warzyw. Dzięki temu kucharz może na bieżąco dopasowywać sposób szatkowania.

– ważne, aby krajalnica umożliwiała regulację grubości krojenia warzyw. Dzięki temu kucharz może na bieżąco dopasowywać sposób szatkowania. Bezpieczeństwo użytkowania – krajalnica powinna być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia, które zapobiegają przypadkowym skaleczeniom podczas użytkowania.

Materiał przygotowany przez Gastromania.pl