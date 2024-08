Profesjonalne narzędzia w Twojej firmie, których nie powinno zabraknąć

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w której wykorzystujesz elektronarzędzia na porządku dziennym, ich wybór nie powinien być dziełem przypadku. W końcu to dzięki dobrze dobranym sprzętom możesz efektywnie wykonywać swoją pracę. Poznaj profesjonalne narzędzia do firmy, które powinny znaleźć się w każdym warsztacie.

Topowe rozwiązania dla profesjonalistów oferują firmy DeWALT, Makita czy Milwaukee . W ich ofercie znajdziesz szeroki wybór różnego rodzaju elektronarzędzi do codziennej pracy. Wybierając ich produkty otrzymujesz sprawdzone rozwiązania, które idealnie nadają się do ciężkich lub wysoce specjalistycznych zadań.

Szlifierki

Szlifierki można podzielić na kątowe, do gipsu lub betonu oraz drewna. Szlifierki kątowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Poza szlifowaniem nadają się do zdzierania starych warstw lakieru lub farby, precyzyjnego polerowania, a nawet otworowania, np. płytek ceramicznych. Przeznaczenie w dużej mierze zależy od typu zastosowanej tarczy. Decydując się na zakup szlifierki, sprawdź przede wszystkim liczbę obrotów, średnicę tarczy oraz typ silnika. Motory bezszczotkowe są bardziej wydajne i rzadziej ulegają awariom niż szczotkowe.

Frezarki

Frezarki służą do skrawania różnego rodzaju elementów, np. drewna, ale też ich obróbki płaskiej, np. wykonywania rowków lub żłobień. To uniwersalne narzędzie nadające się do pracy w drewnie, ale również betonie, glazurze lub metalu. Do zastosowań w warsztacie doskonale nadają się frezarki górnowrzecionowe, w których element tnący znajduje się nad blatem roboczym. Są znacznie łatwiejsze w użyciu niż modele dolnowrzecionowe. Jeśli chcesz kupić frezarkę, zwróć uwagę m.in. na wielkość suwu wgłębnego, średnicę freza oraz prędkość obrotową i możliwość jej płynnej regulacji.

To oczywiście jedynie niewielki ułamek elektronarzędzi, które znajdą zastosowanie m.in. w branży remontowo-budowlanej. Do najcięższych prac np. w betonie warto sięgnąć po młotowiertarki i młoty udarowe. W zakładzie kamieniarskim niezbędne są przecinarki, a w zakładzie stolarskim – grubościówki i strugarki.

Gdzie szukać profesjonalnych narzędzi do firmy?

Planujesz wyposażyć świeżo założony warsztat albo poszerzasz profil działalności i chcesz kupić nowy sprzęt, ale masz wątpliwości, co dokładnie kupić? Sprawdź ofertę sklepu Narzedziownia. Znajdziesz w nim szeroki wybór zarówno elektronarzędzi wraz z akcesoriami, jak i klasycznych narzędzi ręcznych takich firm, jak DeWALT, Makita, Metabo, Hikoki czy Milwaukee. W razie wątpliwości skontaktuj się z obsługą sklepu. Doświadczeni profesjonaliści pomogą Ci dopasować komplet narzędzi Do Twoich potrzeb.

Materiał przygotowany przez Narzędziownia