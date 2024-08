Gdzie szukać pomysłów na modne hybrydowe stylizacje? Cosmetics Zone inspiruje

Śmiało wkroczyłaś w świat manicure’u hybrydowego i szukasz najświeższych modowych nowinek? Trendy są dynamiczne, dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Znajdź swoje źródła inspiracji – propozycje ulubionych marek, zdjęcia profesjonalnych stylizacji lub czasopisma i baw się wzorami, kolorami oraz efektami.

Propozycje producentów lakierów hybrydowych

Lubisz testować nowe stylizacje, ale moda zmienia się tak szybko, że masz wrażenie, że za nią nie nadążasz? Kiedy znajdziesz swoje ulubione źródła hybrydowych newsów, będziesz kreować piękny manicure z dużą swobodą. Stylizacje: aura nails, glazed donut, czy reversed french nie będą stanowiły dla Ciebie zagadki. Nauczysz się komponować ze sobą kolory i łączyć kilka efektów na jednej płytce. Pomyśleliśmy także o tych kobietach, które lubią poczytać o modzie, będąc offline.

Nikt nie zna się lepiej na paznokciowych trendach niż marki, które mają w swojej ofercie produkty hybrydowe. Nic dziwnego! Ta dynamiczna branża wymaga, żeby nieustannie trzymać rękę na pulsie i poszerzać asortyment o najmodniejsze odcienie i efekty. Możesz śledzić nie tylko media społecznościowe, ale też np. firmowe blogi.

W trendach tego roku zaszczytne miejsce zajmują lakiery w brzoskwiniowych odcieniach

Nowoczesne lakiery hybrydowe, bazy i topy znajdziesz w Cosmetics Zone. Zaglądaj do sklepu regularnie, ponieważ każdy sezon przynosi nowe, modne warianty produktów. W tym roku topowe miejsce w ofercie zajmują lakiery w odcieniach nawiązujących do koloru roku wytypowanego przez Instytut Pantone, czyli Peach Fuzz i bazy z różnymi efektami.

Media społecznościowe paznokciowych mistrzyń

W świecie online znajdziesz najświeższe nowinki ze świata manicure’u. Na platformach Instagram, TikTok i YouTube zamieszczane są zdjęcia i wideo, na których możesz zobaczyć nie tylko efekty, ale także proces powstawania modnych stylizacji. Zwróć szczególną uwagę na konta profesjonalistek, które dzielą się praktycznymi protipami, ułatwiającymi tworzenie pięknych i trwałych paznokci hybrydowych. Warto inspirować się sposobem, w jaki osoby z doświadczeniem i talentem zestawiają ze sobą wzory i kolory oraz komponują modne stylizacje. Jeśli chcesz prześledzić krok po kroku, jak wykonać daną propozycję, np. modny efekt glazed donut lub aura nails, odszukaj dłuższy film instruktażowy.

Stylizacje gwiazd i celebrytek

Gwiazdy filmu, muzyki lub po prostu celebrytki, korzystają z usług najlepszych stylistów paznokci. To one kreują trendy, dlatego warto przyglądać się nie tylko ich kreacjom i fryzurom, ale także dłoniom. Przykładem it girl, której zawsze towarzyszy perfekcyjny, zazwyczaj długi i błyszczący manicure, jest Hailey Bieber. Ona stoi za rozpowszechnieniem kultowych glazed donut nails. To perłowy połysk połączony z mleczną bazą lub lakierem. Z czasem styliści Hailey zaczęli dodawać do niej krwiste końcówki w stylu frencha. Poza tym znana żona Justina Biebera nosi modne metaliczne neony, paznokcie we wzory truskawek i róż w kolorze gumy balonowej.

Czasopisma modowe i urodowe

Dawniej to właśnie prasa analogowa była głównym źródłem dostępu do świata mody. Wiele kobiet wciąż chętnie przegląda branżowe i tematyczne czasopisma, np. w czasie, w którym pragną odpocząć od telefonu komórkowego i komputera. Lubimy kartkować je w poczekalniach lub pociągach. Papierowa prasa dostarczy Ci wyselekcjonowane informacje na temat trendów. Jeśli sięgniesz po modowe tytuły z wyższej półki, możesz mieć pewność, że otrzymasz porady bezpośrednio od ekspertów nail artu i inspiracje wprost z wybiegów mody.

Materiał przygotowany przez Cosmetics Zone