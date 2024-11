Zaplecze mody – jak logistyka usprawnia branżę odzieżową?

Dziesiątki milionów zamówień internetowych rocznie realizowanych na 30 światowych rynkach – taka skala działania znanej polskiej firmy odzieżowej nie byłaby możliwa bez zaawansowanej logistyki.

Jak systemy do zarządzania oraz setki tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni magazynowej wspierają rozwój takich marek jak m.in. Reserved, Sinsay czy Mohito?

Skuteczny sposób na rozproszony łańcuch dostaw

Międzynarodowa skala działania stawia przed firmami wiele wyzwań. Wśród nich wymienić można m.in. duże rozproszenie łańcucha dostaw oraz różnice czasowe dzielące jego poszczególne ogniwa. Przedsiębiorstwa poszukują więc rozwiązań, aby usprawnić komunikację i synchronizować logistyczne operacje. Na opracowanie dedykowanej platformy do zarządzania tymi obszarami postawiła spółka LPP Logistics, odpowiedzialna za sieć zaopatrzenia i dystrybucję pięciu znanych marek polskiej firmy LPP (w tym Reserved, Sinsay czy Mohito). Działając na 40 rynkach sprzedażowych (w tym ze sprzedażą online na 30) oraz w 18 krajach produkcyjnych w Europie i Azji, spółka stworzyła własne rozwiązanie – platformę Control Tower. Dostosowała je do specyfiki branży fashion retail oraz skali i rozproszenia geograficznego łańcucha dostaw Grupy LPP. Narzędzie pozwala m.in. na zarządzanie obiegiem informacji oraz bieżące monitorowanie procesów z dostawcami. Nowoczesne systemy i technologie są jednak kluczowe także na kolejnych etapach działalności przedstawicieli sektora mody, takich jak np. kompletowanie zamówień na potrzeby sprzedaży internetowej.

E-commerce rosnący dzięki logistyce

Żeby klienci mogli cieszyć się dostępnością produktów oraz szybką dostawą, branża odzieżowa potrzebuje sprawnej logistyki i elastycznych procesów. Aby wspierać rozwój kanału e-commerce marek polskiej firmy LPP, spółka LPP Logistics tylko w ostatnich miesiącach otworzyła kolejne fulfillment centers (w powiecie bydgoskim i w Rumunii), zwiększając swoją powierzchnię magazynową do blisko 600 tys. m2. Do końca 2025 r. ma ona jednak wzrosnąć do 700 tys. m2. Ponadto zaplanowane inwestycje w kolejne nowoczesne technologie oraz automatykę, pozwolą Grupie na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału sprzedaży internetowej w kraju i za granicą.

Ubrania bliżej klientów dzięki nowoczesnym magazynom

W sprawnej obsłudze dostaw do klientów kluczowe znaczenie dla firm odzieżowych ma sposób funkcjonowania obiektów odpowiedzialnych za kompletowanie i wysyłkę towaru. Na nowoczesne rozwiązania technologiczne dla logistyki e-commerce stawia m.in. wspomniana spółka LPP Logistics. W uruchomionym w lipcu br. nowym fulfillment center pod Bydgoszczą ma działać około 1 000 robotów, które obsługiwać będą blisko milion lokalizacji z rozłożonym w magazynie towarem. Ich stopniowe wdrażanie na terenie obiektu o powierzchni 100 000 m2 docelowo sprawi, że to towar będzie przyjeżdżać do pracownika, oszczędzając mu konieczności pokonywania kilometrów przestrzeni magazynowej w celu skompletowania zamówienia. Tego typu rozwiązania pozwalają więc z jednej strony na odciążenie zatrudnionych osób, a z drugiej na szybsze przygotowanie paczki dla klienta. Poza robotyzacją LPP Logistics planuje także zainstalować we wspomnianym obiekcie shipping sorter, czyli maszynę, która pozwoli na sortowanie paczek bezpośrednio na poszczególne kierunki wysyłki z prędkością kilkunastu tysięcy paczek na godzinę.

Branża odzieżowa, chcąc sprostać wysokim oczekiwaniom klientów, a równocześnie dobrze wykorzystywać potencjał e-commerce w kraju i na międzynarodowym rynku, nie może już istnieć bez sprawnej logistyki. Firmom pomaga ona zwiększać moce operacyjne, a zamawiającym szybciej otrzymywać wyczekiwane paczki.

Materiał przygotowany przez Agencję Płodni