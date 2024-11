Akcesoria łazienkowe, które uprzyjemnią każdą kąpiel – 3 ciekawe propozycje

Jeśli jesteś domatorem, który lubi kąpiel w wannie, powinieneś zaopatrzyć się w akcesoria, które uczynią twój domowy rytuał jeszcze przyjemniejszym.

W tym artykule wskazujemy, z których dodatków do łazienki warto skorzystać, by uprzyjemnić każdą chwilę spędzoną przed kąpielą, w jej trakcie i w chwilę po niej.

1. Półka łazienkowa wannowa

Ustawianie buteleczek z szamponami, odżywkami do włosów, gąbek czy innych kosmetyków do kąpieli w rogach wanny nie jest najlepszym pomysłem. Mogą wyśliznąć się z rąk, wpaść do gorącej wody lub znajdować się na przeciwnym krańcu wanny, więc trudno ci będzie po nie sięgnąć. Dlaczego nie umieścić ich wszystkich na półce wannowej, która będzie zawsze pod ręką?

Półkę wannową warto umieścić na ścianie tuż nad wanną. Niezbyt wysoko, ale też nie najniżej, lecz na idealnej wysokości, do której sięgniesz dłonią bez przybierania niewygodnych pozycji i bez rozchlapywania wody. Akcesoria łazienkowe tego rodzaju są bardzo wytrzymałe – śmiało postawisz na nich wielu pełnych butelek z kąpielowymi kosmetykami. Wybierz takie, które ma odpowiedni kolor, by pasowało do pozostałych elementów wystroju pomieszczenia. Gustowny i funkcjonalny dodatek sprawi, że twoja łazienka nabierze uroku i pozostanie przestrzenią w pełni dostosowaną do twoich potrzeb i preferencji.

2. Tekstylia łazienkowe

Nie lubisz wychodzić z wanny lub spod prysznica i stawiać stóp na chłodnych kafelkach? Rozściełanie ręczników na podłodze również nie jest dobrym pomysłem. Warto przygotować przestrzeń mądrze i w odpowiednich miejscach umieścić ręczniki do osuszania stóp – tuż obok wanny, przed umywalką czy muszą sedesową. Wtedy twoje stopy spoczną na ciepłej powierzchni i szybko wyschną, a ty nie wychłodzisz ich nieprzyjemnie po wyjściu kąpieli czy podczas porannej toalety.

Dywaniki łazienkowe powinny być uszyte z wytrzymałych i szybkoschnących materiałów. Dobrym pomysłem będzie wybór tekstyliów wykonanych z poliestru czy innych włókien syntetycznych lub wysokogatunkowej bawełny. Ich wypranie nie będzie stanowiło problemu – nie zniszczą się w pralce, więc będziesz korzystać z nich przez bardzo długi czas. Dopasuj je kolorem do szlafroków oraz ręczników, a osiągniesz zachwycający efekt estetyczny!

3. Meble łazienkowe

Chcesz podnieść funkcjonalność swojej łazienki? Koniecznie wyposaż ją w poręczne meble łazienkowe! Półka wnękowa zapewni ci dużo dodatkowego miejsca na kosmetyki i inne przybory, ale nie odejmie centymetra kwadratowego z powierzchni pomieszczenia. Preferujesz minimalistyczne rozwiązania? W takim razie z pewnością wpadnie ci w oko półka prysznicowa narożna mocowana do fugi za pomocą silikonu. Lubisz brać długie kąpiele i potrzebujesz półki na kosmetyki, ale nie chcesz mocować jej na ścianie? Skorzystaj z półki wannowej wykonanej z bambusa, którą umieścisz pomiędzy brzegami wanny! Możliwości jest naprawdę wiele!

Akcesoria łazienkowe pozwolą ci stworzyć przytulne, funkcjonalne wnętrze. Znajdą się w nim dodatki takie jak:

wieszaki na ręczniki i szlafroki;

półki wannowe i do kabin prysznicowych (narożne i wiszące);

dozowniki do mydła;

podstawki na biżuterię;

maty i dywaniki łazienkowe;

maty antypoślizgowe do brodzików prysznicowych;

wagi łazienkowe i wiele, wiele innych akcesoriów.

Gdy zadbasz o doposażenie łazienki wspomnianymi w tym artykule dodatkami, każda chwila, którą w niej spędzisz, stanie się przyjemna. Będziesz przygotowany na każdą ewentualność i najpotrzebniejsze przedmioty oraz sprzęty znajdziesz na wyciągnięcie ręki!

