10 sprytnych gadżetów do biura, na home office i workation

Biurko w przestrzeni coworkingowej, stół w salonie, a nawet… stolik w kamperze. Ostatnie lata pokazały, że biuro to nie tylko cztery ściany w siedzibie firmy. Większa mobilność zawodowa może być jednak sporym wyzwaniem organizacyjnym. Warto mieć pod ręką sprytne akcesoria, które ułatwią pracę, niezależnie od tego, czy masz spotkanie ofertowe w centrali, czy próbujesz zapanować nad biurkowym chaosem w salonie. Zapytaliśmy Gadżetowych Ekspertów z Opengift.pl o ich ulubione gadżety do pracy przed komputerem. Oto dziesięć akcesoriów, które możesz wykorzystać do poprawy efektywności pracy i budowania wizerunku marki.

10 gadżetów biurowych do pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej Bez względu na to, czy przygotowujesz się do ważnej prezentacji w siedzibie firmy, czy bierzesz udział w spotkaniu online z kampera, warto mieć pod ręką sprytne gadżety biurowe. Niektóre z nich mogą znacząco zmienić Twoje podejście do pracy. Dzięki notatnikowi z ładowaniem indukcyjnym nie musisz się martwić o rozładowany telefon w najmniej odpowiednim momencie. Z kolei kompaktowy zestaw do notatek pomoże Ci zachować porządek na biurku. Dzięki temu, nawet gdy masz dużo na głowie, łatwiej skupisz się na tym, co najważniejsze. Miniprojektor Przed Tobą spotkanie w siedzibie klienta? Nie prezentuj ważnych dane na laptopie. Zabierz ze sobą kompaktowy projektor wyświetlający obrazy w jakości HD, który ułatwia prezentację danych większej grupie. To praktyczne narzędzie zapewniające wszystkim uczestnikom wygodny dostęp do wyświetlanych informacji. Ten gadżet to nieocenione wsparcie w codziennej pracy, zwłaszcza dla kadry zarządzającej. Sprawdza się podczas szkoleń, wykładów czy burzy mózgów. Hub USB, pojemnik na przybory do pisania i stojak na telefon Pojemnik na akcesoria biurowe, stojak na telefon i stacja ładowania w jednym? To praktyczne rozwiązanie do każdego biura. Tego typu akcesoria zazwyczaj mają od 2 do 4 portów ładowania, co umożliwia jednoczesne podłączenie kilku urządzeń. Pojemnik na przybory do pisania oraz stojak na tablet lub telefon pomagają utrzymać porządek na biurku i zwiększają funkcjonalność przestrzeni roboczej. A lampka LED to dodatkowe źródło światła ułatwiające np. robienie notatek. Wielofunkcyjny notatnik Czasem najbardziej innowacyjne gadżety do biura wyglądają dość niepozornie. Notatnik z wbudowaną ładowarką bezprzewodową i rozkładanym stojakiem na telefon to sprytny produkt, który łączy nowoczesną technologię z tradycyjnymi rozwiązaniami. Ułatwia uczestniczenie w spotkaniu online (np. z pociągu) i sporządzanie notatek (tak, wciąż są ludzie, którzy lubią pisać ręcznie!). Wielofunkcyjny notatnik pozwala naładować urządzenia mobilne, takie jak smartfon czy słuchawki bezprzewodowe, bez potrzeby korzystania z dodatkowych kabli. To idealna propozycja dla osób, które podróżują służbowo. Teczka konferencyjna Często bierzesz udział w konferencjach branżowych lub wysyłasz swoich pracowników na szkolenia? Notatnik z logo z najważniejszymi akcesoriami do pisania oraz karteczkami samoprzylepnymi ułatwia sporządzanie notatek, tworzenie schematów czy zaznaczanie istotnych informacji.