Kredyt online to wygodny i bezpieczny sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki. Oto krótki przewodnik po kredycie online: od złożenia wniosku do spłaty.

Kredyt online to kredyt gotówkowy, który możesz otrzymać wygodnie — bez wychodzenia z domu. Aby sfinalizować formalności potrzebny Ci będzie jedynie komputer lub smartfon z dostępem do internetu. W zależności od banku i zdolności kredytowej wnioskującego kwoty kredytów online wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a ich spłata odbywa się w miesięcznych ratach.

Kto może dostać kredyt gotówkowy online?

Każdy bank stawia wnioskującym własne wymagania. Jako niepisaną zasadę można jednak uznać, że dodatkowe środki może otrzymać osoba:

pełnoletnia;

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptowany przez bank dokument tożsamości;

posiadająca stałe, bądź czasowe miejsce zameldowania w Polsce;

otrzymująca regularne dochody w akceptowanej przez bank walucie (dla wielu banków nie muszą być to złotówki);

nie znajdująca się w okresie wypowiedzenia lub nie będąca w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub upadłościowego.

Kredyt online — krok po kroku

Jak znaleźć szyty na miarę kredyt, złożyć wniosek i spłacać raty?

Krok 1. Znajdź kredyt dostosowany do swoich potrzeb

Wybór przypadkowego kredytu online może skutkować podwyższonymi kosztami i utrudnionym procesem obsługi. Pierwszym krokiem powinno być więc porównanie dostępnych na rynku ofert i wybór tej, która najlepiej odpowie na Twoje potrzeby. Porównując kredyty, zwróć uwagę na następujące parametry:

dostępne kwoty: porównanie dostępnych kwot jest szczególnie ważne dla osób, które potrzebują dużego zastrzyku gotówki. Nie każdy bank pożyczy przez internet 40 czy 50 tys. zł;

możliwe okresy spłaty: jeśli zależy Ci na jak najniższej racie, wybierz kredyt online, który będziesz spłacać jak najdłużej. Pamiętaj jednak, że dłuższy okres spłaty to często także wyższe koszty;

koszty: koszt kredytu online to kluczowy dla wielu osób element. Analizując koszty, zwróć uwagę nie tylko na wartość oprocentowania, ale przede wszystkim na wskaźnik RRSO — rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO zawiera w sobie wszystkie koszty wymagane przez bank i towarzyszące pożyczeniu pieniędzy;

rodzaj oprocentowania – stałe lub zmienne: jeśli zależy Ci na tym, by rata Twojego kredytu nie wzrosła, mimo zmiany stóp procentowych, sięgnij po kredyt ze stałym oprocentowaniem. Jeśli jesteś otwarty zarówno na wzrosty, jak i spadki kwoty raty, kredyt z oprocentowaniem zmiennym okaże się strzałem w 10.



Przed złożeniem wniosku o kredyt sprawdź także, jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć. Informacji na ten temat szukaj na stronie wybranego banku.

Krok 2. Złóż wniosek

Jeśli znalazłeś kredyt, który precyzyjnie odpowiada na Twoje potrzeby, czas na złożenie wniosku! W każdym z banków proces wnioskowania wygląda nieco inaczej. Aby precyzyjnie go zobrazować, posłużymy się więc konkretnym przykładem. Będzie nim Kredyt online w Santander Consumer Banku. Aby otrzymać kredyt online:

wejdź na stronę https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/kredyt-online, a następnie naciśnij przycisk „Weź kredyt online”;

wybierz kwotę gotówki i liczbę rat, tak aby rata miesięczna była dopasowana do Twoich możliwości;

przygotuj dowód osobisty, informacje o źródle dochodu, numer swojego konta w banku;

wypełnij wniosek - bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową i podejmie decyzję;

zapoznaj się z warunkami umowy i zaakceptuj je ;

potwierdź swoją tożsamość. W tym celu zrób przelew na 1 zł z konta, którego numer wpiszesz we wniosku. Bank potwierdzi Twoje dane i zwróci Ci 1 zł;

jeśli weryfikacja tożsamości przebiegnie pomyślnie, bank przeleje pieniądze na Twoje konto.

Krok 3. Spłacaj raty w terminie

Terminowa spłata kredytu gotówkowego pozwoli Ci budować pozytywną historię kredytową, wyeliminuje ryzyko naliczenia odsetek karnych i windykacji.

A jak spłacać kredyt gotówkowy online? W otrzymanym od banku harmonogramie spłat znajdziesz terminy spłaty każdej raty wraz z jej wysokością. Wystarczy, że na wskazane przez kredytodawcę konto przelejesz wymaganą sumę (możesz zrobić to w systemie bankowości internetowej lub w aplikacji mobilnej). Alternatywnym rozwiązaniem (zwłaszcza w przypadku kredytu ze stałą ratą) jest ustawienie na koncie zlecenia stałego. Dzięki niemu raty będą spłacać się same, a Ty nie będziesz musiał pamiętać o comiesięcznych przelewach.

Materiał przygotowany przez Santander Consumer Bank.

Źródło:

https://www.totalmoney.pl/artykuly/w-jakim-banku-mozna-zlozyc-wniosek-o-kredyt-online