Legalne zakłady bukmacherskie – żyła złota dla skarbu państwa?

Na przestrzeni ostatnich lat doszło do wielu zmian w branży zakładów bukmacherskich.

Innowacją było przede wszystkim wprowadzenie ustawy hazardowej w 2017 roku, która miała uregulować rynek. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że w pewnej części udało się osiągnąć zamierzone cele, jednak szara strefa nadal funkcjonuje. Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku?

Legalne zakłady bukmacherskie

Ustawa hazardowa z 2017 roku uregulowała sytuację na polskim rynku zakładów bukmacherskich. Od momentu jej wprowadzenia w branży mogą funkcjonować jedynie podmioty, które uzyskały pozwolenie od Ministerstwa Finansów na przyjmowanie i udzielanie zakładów wzajemnych na terenie naszego kraju. Aby uzyskać taką licencję, trzeba spełnić wiele wniosków zawartych w całym procesie. Aktualnie na rynku jest już kilkunastu bukmacherów (a jednym z nich jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie), którzy zgodnie z prawem przyjmują i oferują zakłady wzajemne na terenie naszego kraju. Jednym z najdłużej działających podmiotów jest bukmacher Fortuna, który obok STS i w przeszłości Totolotka najdłużej legalnie działa w Polsce.

Uregulowanie rynku nie było jednak z perspektywy czasu dobrą wiadomością dla samych graczy. Klienci obecnie muszą płacić 12% podatek od każdego zawartego zakładu. W przeszłości takie sytuacje nie miały miejsca. Dodatkowo trzeba również pamiętać o drugim podatku, czyli 10% od wysokiej wygranej powyżej 2280 zł. To, co jest złą wiadomością dla samych klientów, jest oczywiście dobrą dla skarbu państwa. Pieniądze z podatków od zakładów bukmacherskich stale zasilają budżet naszego kraju i można powiedzieć, że jest to gałąź, która dobrze prosperuje. Szczególnie że sytuacja na rynku cały czas się rozwija, a wzrost popularności zakładów bukmacherskich jest zauważalny. Obecnie firmy bukmacherskie konkurują o graczy na tak wysokim poziomie, że oferują coraz lepsze promocje, aby przekonać do siebie niezdecydowanych klientów.

Jak społeczeństwo jest nastawione do bukmacherów?

Nastawienie społeczeństwa do zakładów bukmacherskich jest w ogólnej opinii raczej negatywne. Wynika to z faktu, że ludzie kojarzą zakłady bukmacherskie głównie z hazardem, a także uzależnieniami. Legalni bukmacherzy, a w tym Fortuna na terenie naszego kraju mocno działają jednak, aby pomagać swoim klientom w odpowiedzialnej grze. Właśnie w tym celu na kontach graczy zostały wprowadzone dedykowane limity, które pozwalają ustawić liczbę czasu spędzanego na stronie bukmachera każdego dnia, a także w skali całego miesiąca. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku obstawianych stawek, które również można uregulować na początku gry.

Bukmacherzy mocno działają, aby unikać uzależnienia swoich klientów, ponieważ nie jest to dla nich dobra sytuacja. W dłuższej perspektywie bukmacher straci takiego gracza i nie będzie w stanie na nim zarobić. Zdecydowanie lepsi dla bukmachera są zdrowi gracze, którzy znają swoje limity, wiedzą, ile pieniędzy mogą przeznaczyć na grę w zakładach bukmacherskich i obstawiają mądrze.

Zakłady bukmacherskie wspierają Polski sport!

W przypadku legalnych zakładów bukmacherskich trzeba brać również pod uwagę fakt, że operatorzy mocno działają na korzyść polskiego sportu. Praktycznie w większości dyscyplin sportowych można znaleźć bukmacherskich partnerów, którzy inwestują i sponsorują konkretne rozgrywki. Fortuna jest chociażby sponsorem Legii Warszawa, Motoru Lublin czy Radomiaka Radom w polskiej Ekstraklasie. W poprzednich latach bukmacher Fortuna był również tytularnym sponsorem Fortuna 1. Ligi, a także nadal sponsoruje Puchar Polski. Takie umowy sponsorskie pozwalają napędzić koniunkturę całych rozgrywek i wznieść ja na wyższy poziom, dzięki odpowiedniemu zastrzykowi finansowemu.

Obecnie praktycznie przy większości klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej polskiej piłki znajduje się jakiś sponsor z branży bukmacherskiej. Bez takiego zaangażowania zakładów bukmacherskich, polskie kluby miałyby zdecydowanie większe problemy, aby funkcjonować na aktualnym poziomie, który z roku na rok wydaje się coraz wyższy.

Wejście zagranicznych firm

Tuż po regulacji rynku zakładów bukmacherskich na terenie naszego kraju w branży liczyły się głównie 3 podmioty. Mowa tutaj o najstarszych firmach bukmacherskich w naszym kraju, czyli Fortunie, STS i Totolotku. Ostatni z tych graczy obecnie zakończył swoje funkcjonowanie na polskim rynku, jednak pierwsza dwójka nadal radzi sobie znakomicie i należy do liderów branży.

W ostatnich latach pojawiło się jednak kilka firm z zagranicznym kapitałem, które pragną rzucić wyzwanie wymienionej dwójce. Można tutaj wymienić między innymi 2 bukmacherów, którzy bardzo dobrze radzą sobie na innych rynkach, jak chociażby Betclic czy Superbet.

Niewykluczone, że w najbliższym czasie na polskim rynku znajdzie się również kolejny z wielkich graczy branży zakładów bukmacherskich. W tym momencie nie zostało to jednak jeszcze potwierdzone. Możliwe jednak, że 2025 rok będzie przełomowy dla branży.

Szara strefa nadal funkcjonuje…

Przeróżne badania rynkowe pokazują, że pomimo wprowadzenia ustawy hazardowej szara strefa zakładów bukmacherskich na terenie naszego kraju nadal funkcjonuje. Przypominamy, że gracze, którzy korzystają z usług nielegalnych bukmacherów, mogą podlegać karze grzywny. Na terenie naszego kraju można grać jedynie u legalnych bukmacherów, którzy posiadają licencję i rozliczają się z polskim skarbem państwa.

Dlaczego szara strefa przyciąga uwagę polskich klientów? Po wprowadzeniu ustawy hazardowej najgorszą wiadomością dla samych graczy na terenie naszego kraju były kwestie podatkowe. Obecnie praktycznie od każdego zakładu trzeba zapłacić 12% podatku i dodatkowe 10% od wysokiej wygranej. Grając w szarej strefie, gracze mogli korzystać z tego, co było kiedyś, jeszcze przed wprowadzeniem ustawy hazardowej.

Trzeba jednak przyznać, że rosnąca konkurencja na polskim rynku zakładów bukmacherskich wpływa również na dedykowane akcje dla graczy. Niewykluczone, że już w najbliższym roku większość czołowych bukmacherów na terenie naszego kraju zdecyduje się na wprowadzenie gry bez podatku. To byłby krok milowy w walce z szarą strefą.

Pokonanie szarej strefy zakładów bukmacherskich jest aktualnie jednym z największych problemów dla całej branży. Ten aspekt powinien zainteresować również władze, ponieważ jeśli udałoby się pokonać nielegalnych operatorów lub chociaż znacząco ograniczyć ich wpływ na polski rynek zakładów bukmacherskich, to skarb państwa uzyskiwałby zdecydowanie większe wpływy z tej branży.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager, redaktor naczelny Zagranie, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej!

Materiał przygotowany przez iGaming Nomads