Otwieramy się! Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na finałowy etap jesienno-zimowego programu „Otwieramy się!”, na sztukę, której każdy będzie mógł doświadczyć jeszcze w 2024 roku.

To ponad 40 projektów artystycznych wyłonionych w otwartym naborze – świeży głos współczesnej sztuki, który pokazuje, co może wydarzyć się, gdy instytucja oddaje przestrzeń artystom i ich pomysłom.

W najbliższych dniach widzowie będą mogli zobaczyć m.in. rzeźby Zamknięte ogrody autorstwa Adama Martyniaka oraz instalację wideo Ogrody samotności stworzoną przez Agatę Konarską i Agatę Lankamer, które wspólnie tworzą projekt Zamknięte ogrody samotności. W programie znalazła się również wystawa snucie kolektywu textpol, badająca rolę tkaniny w społeczeństwie.

Projekt Otwieramy się! dotyczy propozycji niewielkich formatów: wydarzeń, prezentacji, pokazów filmowych, mniejszych ekspozycji, działań edukacyjnych, dyskursywnych, performatywnych i transdyscyplinarnych, które niosą w sobie nową energię i odpowiadają na wezwanie: „Wietrzymy korytarze. Otwieramy okna i drzwi. Wpuszczamy powietrze. Generujemy ruch”.

snucie, textpol (Julia Bujak, Eliza Chojnacka, Agnieszka Cieszanowska, Julia Ciunowicz, Natalia Gil, Julita Goździk, Sonia Górecka, Maria Pietras)

Tkanina jako nośniku sztuki zaangażowanej społecznie. Wystawa kolektywu textpol to eksploracja tekstyliów jako medium sztuki zaangażowanej społecznie. Artystki działające w ramach grupy łączą projektowanie, praktyki badawcze i społeczne ze sztuką, pracując z różnorodnymi materiałami, technikami i estetykami. Kolektyw nie ogranicza się jedynie do wyrażania emocji czy niepokojów poprzez tkaniny, lecz podejmuje refleksję nad troską o siebie, innych i otaczający świat, których tekstylia są integralną częścią. Obok narracyjnej funkcji tkanin, artystki badają ich materię – analizują procesy produkcji, historię oraz właściwości zmysłowe materiałów. Odwiedzający będą mogli odwiedzać wystawę od 23 listopada do 26 stycznia 2025 roku.