Aby dobroć stała się viralem – nie tylko od Święta!

W te Święta już kolejny raz technologia pozwala czynić dobro, a w połączeniu z viralowymi możliwościami może również czynić cuda.

Pomysłodawcą akcji jest Jakub Bischof, założyciel i współtwórca startupu naffy, który z pomocą Barbary Przybycień postanowił pokazać, że social media mogą dać nadzieję niejednej osobie.

„Baba z hotelu” i naffy wspólnie dla chorych na nowotwór

Social media są niesamowitą siłą. W jednym momencie mogą zmieniać życia, łączyć ludzi z każdego zakątka świata, a co najważniejsze, budzić w nas dobroć. Dowodem na to jest historia Barbary Przybycień, znanej jako „Baby z hotelu”. W 2024 roku jej autentyczna, zabawna, a zarazem viralowa rolka podbiła serca internautów w całej Polsce. Dziś Barbara wykorzystuje swoją rozpoznawalność, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – osobom walczącym z rakiem.

Razem z platformą naffy, Barbara organizuje akcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fights, która codziennie wspiera tych, którzy zmagają się z najcięższymi chwilami w swoim życiu. To wspaniały dowód na to, jak twórcy cyfrowi i nowoczesne technologie mogą zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Social media w służbie dobra

Internet i social media zmieniły nasz świat. To już nie tylko miejsce na rozrywkę, ale także przestrzeń, w której rodzi się prawdziwa solidarność. Właśnie dlatego naffy – platforma stworzona z myślą o wspieraniu twórców cyfrowych – postanowiła rozbudować swoje funkcje, umożliwiając realizację pomocy online. Funkcja „postaw kawę”, początkowo skierowana jako forma wsparcia dla twórców, teraz służy również do zbierania środków na cele charytatywne. Każda wpłata jest cegiełką, która pomaga budować mosty do lepszej przyszłości.