Pracodawcy szukają specjalistów. Sprawdź, które studia dają pracę!

Rynek pracy nieustannie się zmienia, a wraz z nim rosną oczekiwania pracodawców.

Dziś poszukiwani są specjaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę specjalistyczną z praktycznymi umiejętnościami i nowoczesnymi technologiami, a logistyka to jedna z dziedzin, która daje ogromne możliwości zatrudnienia. Przyjrzyjmy się, dlaczego warto ją studiować.

Logistyka – sektor, który napędza gospodarkę

Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) jest jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Pełniąc rolę łącznika producentów z konsumentami, napędza ona rozwój wielu sektorów i przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a już teraz, według Polskiego Instytutu Ekonomicznego odpowiada za około 6% krajowego PKB.

Globalizacja sprawia, że firmy działające na międzynarodowych rynkach, wymagają precyzyjnie skoordynowanych operacji transportowych i magazynowych. Z kolei rozwój e-commerce powoduje, że klienci oczekują szybkich i bezproblemowych dostaw, co zwiększa zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania logistyczne.

W efekcie przedsiębiorstwa stale poszukują ekspertów, którzy potrafią efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw, optymalizować procesy transportowe i wdrażać innowacje technologiczne. Szybki rozwój tego sektora stwarza wiele szans na przyszłościowe kariery dla absolwentów wyższych uczelni.

Studia z logistyki – perspektywa i rozwój

Kierunkiem studiów, który dostarcza niezbędnych i przyszłościowych kompetencji do pracy w branży TSL jest logistyka. Studenci zgłębiają w toku kształcenia zagadnienia związane z zarządzaniem operacyjnym, aspektami prawnymi i ekonomicznymi działalności logistycznej oraz poznają innowacyjne technologie wspierające ten sektor. Program nauczania obejmuje przede wszystkim aspekty związane z optymalizacją procesów, ale również w zależności od wybranej specjalności, zapoznaje studenta m.in. z technologiami takimi jak: droppshipping, cross-dock, fulfillment czy magazynowe systemy WMS.

Jakie możliwości zawodowe po studiach logistycznych?

Studia logistyczne otwierają drzwi do wielu interesujących zawodów. Absolwenci logistyki są poszukiwani zarówno przez duże międzynarodowe korporacje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Gdzie zatem warto szukać zatrudnienia?

Firmy produkcyjne – producenci różnych dóbr potrzebują logistyków do zarządzania przepływem materiałów i produktów;

Firmy handlowe – dystrybutorzy i sprzedawcy hurtowi zatrudniają logistyków do zarządzania magazynami i dystrybucją towarów;

Firmy transportowe i spedycyjne – przewoźnicy drogowi, lotniczy, morscy i kolejowi poszukują specjalistów ds. transportu i spedycji;

Firmy logistyczne – świadczące kompleksowe usługi logistyczne oferują szeroki wachlarz stanowisk;

Firmy konsultingowe – specjalizujące się w doradztwie logistycznym zatrudniają konsultantów.

Według raportu ManpowerGroup z 2023 roku, aż 73% firm z sektora transportu, branży i motoryzacji wskazuje na niedobór pracowników posiadających umiejętności miękkie np. analiza i krytyczne myślenie lub umiejętność rozwiązywania problemów. Wybierając Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, warto postawić na innowacyjne podejście, które gwarantuje rozwój właśnie tych kompetencji – znacznie zwiększy to szansę na karierę w branży TSL i uatrakcyjni profil zawodowy.

Kształcenie na miarę wymagań rynku

Wiedza pozyskana na studiach musi być kompleksowa i dostosowana do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy, aby przygotować studentów do realnych wyzwań zawodowych. Takie kształcenie jest priorytetem na kierunkach oferowanych przez https://studia-online.pl. Ta innowacyjna platforma edukacyjna dostosowuje naukę do potrzeb i możliwości studentów, a za jakością kształcenia stoi szereg ekspertów z dziedziny logistyki. Uczelnia oferuje nie tylko studia licencjackie, ale również magisterskie, jednolite magisterskie i podyplomowe.

Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego