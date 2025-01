Najlepsze konta firmowe dla małych firm – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wybór konta firmowego potrafi być prawdziwym wyzwaniem.

Rachunek powinien być tani w obsłudze, aby nie generować zbędnych kosztów. Same opłaty to jednak nie wszystko w przypadku współczesnej firmy. Jakie jeszcze parametry rachunku powinniśmy sprawdzić, nim zdecydujemy się na konkretną ofertę?

Koszty, koszty i jeszcze raz koszty?

Przyjęło się, że konta firmowe są znacznie droższe niż konta dla klientów indywidualnych i że zawsze trzeba za nie dość słono płacić. Faktycznie, generalnie banki liczą sobie więcej za usługi dla klientów firmowych, a w ostatnich latach wiele z nich podniosła nawet dwukrotnie opłaty za prowadzenie rachunków, ale nie oznacza to, że jako przedsiębiorca jesteś z góry na straconej pozycji.

Na rynku nadal dostępne są konta darmowe w prowadzeniu lub takie, za które bardzo łatwo uniknąć comiesięcznej opłaty (np. wykonując jeden przelew do ZUS). Bez problemu znajdziesz i porównasz je w internetowym rankingu kont firmowych.

Poza opłatą za prowadzenie rachunku sprawdź również koszt korzystania z firmowej karty płatniczej. Co prawda w większości banków tej opłaty da się uniknąć, ale zwykle wiąże się to z koniecznością wykonywania transakcji bezgotówkowych (innymi słowy: płatności kartą) na min. kilkaset złotych miesięcznie. Pamiętaj, że karta debetowa nie jest obowiązkowa i możesz z niej zrezygnować, jeśli jej nie potrzebujesz. W większości banków JDG może korzystać z Blika, nie zawsze jest więc konieczna karta płatnicza.

Jeśli w swojej działalności często operujesz gotówką, zwróć uwagę na koszt wpłaty utargu we wpłatomacie banku oraz wpłaty i wypłaty gotówkowej w oddziale. W zależności od instytucji różnice potrafią być ogromne; niektóre banki nie pobierają prowizji za takie operacje, a są takie, w których nie tylko wpłata w kasie jest droga, ale prowizją obciążony jest także wpłatomat – i to w dodatku należący do tego banku.

W przeciwieństwie do usług świadczonych klientom indywidualnym standardowe przelewy internetowe zlecane z konta firmowego często są płatne. Przedsiębiorcom banki oferują pakiety darmowych przelewów, ale taki pakiet może mieć bardzo różną „pojemność”: od zaledwie 10 w jednym banku po 60 w innym. Bywa, że brak opłaty za przelew uzależniony jest od spełnienia przez przedsiębiorcę tzw. warunków aktywności (np. wymogu zapewnienia wpływu na konto, transferu środków do ZUS, a nawet

wyrażenia i utrzymywania zgód marketingowych i handlowych). Niby koszt jednego przelewu nie jest wysoki, waha się, w zależności od instytucji, od 1 zł do 2 zł, niemniej, gdy wykonujesz ich dużo, może uzbierać się z tego niemała kwota.

Na szczęście przyjmowanie przelewów przychodzących na rachunek firmowy oraz wykonywanie płatności bezgotówkowych kartą w Polsce wciąż są bezpłatne (chociaż niektóre banki wyodrębniają takie pozycje w swoich tabelach opłat i prowizji, zobaczymy więc, co przyniesie przyszłość).

Nowoczesna i funkcjonalna bankowość elektroniczna

Pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumiemy serwis internetowy, telefoniczny i aplikację mobilną. Przyjęło się, że usługi takie dla mikro- i małych przedsiębiorców są darmowe (zupełnie inaczej jest w przypadku klientów korporacyjnych jak większych spółek). Przed wyborem konta warto sprawdzić, jak działa bankowość elektroniczna banku: czy oferuje dużo usług i funkcji, czy się „nie wiesza”, jakie są opinie jej użytkowników. Być może wydaje się to nieco przesadzone, ale dość szybko każdy użytkownik przekonuje się, jakim ułatwieniem w prowadzeniu biznesu jest sprawna i intuicyjna bankowość elektroniczna (a także ogromną oszczędnością, tym bardziej że transakcje realizowane w oddziałach są po prostu drogie).

Nowoczesny serwis internetowy i mobilny powinny umożliwiać takie podstawowe operacje jak przelewy do ZUS, US, ustawianie limitów transakcji, dostęp do księgowości zintegrowanej z kontem firmowym, programów do fakturowania, narzędzi raportowych, profilu zaufanego, asystenta płatności itp.

O czym jeszcze warto pamiętać? Przydatną funkcją jest możliwość korzystania z jednej bankowości elektronicznej, gdy w tym samym banku masz konto firmowe i osobiste. Dzięki temu możesz błyskawicznie przełączać się między rachunkami, bez konieczności wylogowania się i ponownego logowania, zapamiętywania kolejnych loginów i haseł.

Dodatkowe usługi i produkty bankowe

Nawet jeśli dopiero zakładasz firmę, możesz już zapewne założyć, jakie funkcje i usługi będą ci potrzebne w bliższej przyszłości. Z tego względu warto już na etapie wybierania konta firmowego zwrócić uwagę na dodatkowe usługi świadczone przez bank i ich koszt.

Jednym z istotniejszych produktów dla przedsiębiorców jest konto pomocnicze w walucie obcej (z aktualnym rankingiem kont walutowych dla firm zapoznasz się tutaj). Powinno być ono dostępne przynajmniej w najważniejszych walutach: EUR, USD, GBP i CHF, ale coraz więcej banków oferuje też rachunki prowadzone w innych walutach europejskich, dolarach kanadyjskich, australijskich, lirze tureckiej, rialu saudyjskim i randach południowoafrykańskich.

Sprawdź także, czy bank udziela małym firmom – także tym dopiero startującym – pożyczki i kredyty, a także czy umożliwia leasing samochodu, maszyn lub sprzętu elektronicznego. Warto też upewnić się, czy możesz skorzystać z faktoringu i na jakich zasadach.

Jeśli prowadzisz punkt handlowo-usługowy, przyjrzyj się ofercie terminali płatniczych (aktualny ranking znajdziesz na: https://moneteo.com/rankingi/terminale-platnicze). Nie wszystkie banki oferują własne usługi w tym zakresie, ale nierzadko współpracują z zewnętrznymi operatorami terminali POS na całkiem atrakcyjnych dla klienta warunkach.

***

Jak już pewnie doskonale wiesz, prowadzenie małej firmy nie oznacza małych potrzeb w zakresie bankowości. W przypadku mikro- i małych firm dobre konto to rachunek tani, powiązany z dodatkowymi usługami i z funkcjonalną bankowością elektroniczną, pozwalającą wykonywać niemal wszystkie operacje bankowe w komputerze i smartfonie.

Warto zadać sobie nieco trudu, aby je wyszukać i starannie porównać z ofertą konkurencji, aby w kolejnych latach nie denerwować się źle dobranymi usługami bankowymi.

Materiał przygotowany przez Moneteo.com