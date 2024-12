BMW. Nowy model sztuki.

Marka BMW od ponad 50 lat aktywnie wspiera inicjatywy z zakresu kultury - globalnie i lokalnie, współpracując ze znakomitymi artystami oraz instytucjami.

Wyobraźnia i kreatywność są motorem rozwoju – we wszystkich dziedzinach życia. To przekonanie stało za stworzeniem wielu programów promujących twórczość artystyczną, m.in. „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka” czy Excellence Club.

GLOBALNY KREATOR KULTURY

BMW od dekad rozwija relacje ze światem sztuki, inicjując różnorodne wydarzenia artystyczne i uczestnicząc w ich realizacji jako partner. Zapewnia nie tylko dostęp do nowoczesnych technologii, ale też buduje stabilne partnerstwa. Swoją rolę jako kreatora kultury realizuje z największymi instytucjami na świecie, jak Tate Modern w Londynie, La Scala w Mediolanie, targi Art Basel. Wśród artystów, z którymi marka podjęła współpracę, są znakomite nazwiska świata sztuki – Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jenny Holzer, Jeff Koons, Michael Hansmeyer, i architektury – Zaha Hadid czy Rem Koolhaas.