Dwa sporty, jeden cel: zimowe emocje!

Narty czy snowboard? W Ski Team czeka na Ciebie sprzęt idealny do zimowych szaleństw!

Zarówno jazda na nartach, jak i na desce snowboardowej mają swoich oddanych fanów. Każda z tych aktywności oferuje unikalne doznania i niesamowite emocje. Czy należysz do miłośników dwóch desek, czy jednej – w Ski Team znajdziesz sprzęt idealny na tegoroczne zimowe wyzwania. W ramach trwającego sezonu zimowego zapraszamy na „Tydzień z marką” – wyjątkowe promocje na topowe produkty narciarskie i snowboardowe. Poznaj najlepsze propozycje na ten sezon! Narty Völkl Peregrine 82 z wiązaniami

Narty Völkl Peregrine 82 to idealny wybór dla ambitnych narciarzy, którzy cenią precyzję i wszechstronność. Model ten wyróżnia się konstrukcją 3D Radius Sidecut, która umożliwia płynną zmianę promienia skrętu w zależności od stylu jazdy. Drewniany rdzeń Hybrid Multilayer Woodcore zapewnia wyjątkową stabilność i amortyzację. Dodatkowo zastosowanie technologii Titanal Frame gwarantuje doskonałą przyczepność i kontrolę, nawet na oblodzonych stokach. Te narty to synonim niezawodności i stylu. Sprawdź ich pełne możliwości na stoku! Zobacz produkt Buty narciarskie Dalbello DRS 130 M

Dla zaawansowanych narciarzy buty Dalbello DRS 130 M to prawdziwy skarb. Zaprojektowane z myślą o perfekcyjnej kontroli nad nartami, oferują balans wyścigowy dzięki specyficznemu kątowi pochylenia i rampowemu ustawieniu. Technologia Contour 4 Fit dba o optymalne dopasowanie do stopy, co znacząco poprawia komfort podczas długich godzin na stoku. Materiały termoformowalne umożliwiają indywidualne dostosowanie skorupy i buta wewnętrznego. Dalbello DRS 130 M to gwarancja precyzji, wygody i efektywności. Zobacz produkt Deska snowboardowa Ride MTNPig

Miłośnicy snowboardu pokochają deskę Ride MTNPig za jej uniwersalność i niezawodność w każdym terenie. Model ten charakteryzuje się agresywnym camberem, który zapewnia doskonałą stabilność przy dużych prędkościach. Rdzeń Performance™ Core z drewnem osiki i bambusa wzmacnia konstrukcję, a podkładka Carbon Infused Glass dodaje desce sprężystości. Ride MTNPig to deska stworzona do szybkiej jazdy i dynamicznych skrętów, idealna zarówno na przygotowane trasy, jak i poza nimi. Zobacz produkt Buty snowboardowe Ride The 92

Stylowe, wygodne i wyjątkowo funkcjonalne – buty snowboardowe Ride The 92 to must-have dla każdego snowboardzisty. Wyposażone w system BOA® Focus Fit pozwalają na szybkie i precyzyjne dopasowanie. Technologia Michelin® Fiberlite Sole gwarantuje doskonałą przyczepność na każdym podłożu, a wewnętrzny but Intuition™ Mobile Liner zapewnia najwyższy poziom komfortu. Te buty to doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość i wydajność. Czas na zakupy!