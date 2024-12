Portugalia – z Lizbony do Porto

Zobacz największe atrakcje Portugalii: urokliwą Lizbonę, stylowe Cascais, historyczne Óbidos, sanktuarium w Fatimie, urocze Porto i klifowe wybrzeże Atlantyku

Portugalia to kraj, który zachwyca różnorodnością krajobrazów, bogactwem kultury i długą historią. Tygodniowa podróż przez ten niezwykły zakątek Europy pozwala odkryć wszystko, co w Portugalii najlepsze – od malowniczych miast po zapierające dech w piersiach krajobrazy.

Odkryj historyczne Starówki 3 nadbałtyckich stolic: Rygi, Wilna i Tallina, imponujące zamki zakonów rycerskich, piękne krajobrazy i wspólną historię 3 krajów

Kraje bałtyckie to niezwykły region Europy, pełen historii, kultury i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Tygodniowa wycieczka prowadzi przez najważniejsze miejsca Łotwy, Litwy i Estonii, pozwalając odkryć ich unikalny charakter.

Podróż rozpoczyna się w Rydze, stolicy Łotwy, dokąd uczestnicy przylatują samolotem z Warszawy. Ryga zachwyca przepiękną Starówką wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po mieście obejmuje Bramy Szwedzkie, które przypominają o szwedzkim panowaniu, oraz Basztę Prochową – dawną część systemu obronnego miasta. Dom Bractwa Czarnogłowych to jeden z najpiękniejszych przykładów architektury gotyckiej w regionie, a Hale Targowe, zlokalizowane w dawnych hangarach zeppelinów, oferują lokalne specjały i dają wgląd w życie codzienne mieszkańców. Powitalna kolacja to doskonała okazja do spróbowania tradycyjnej kuchni łotewskiej.

Kolejny dzień przenosi nas z Rygi do Wilna, jednak po drodze czeka kilka wyjątkowych przystanków. Jednym z nich jest pałac Rundāle, nazywany "łotewskim Wersalem". To barokowe arcydzieło zaprojektowane przez włoskiego architekta Bartolomeo Rastrellego zachwyca eleganckimi wnętrzami i pięknymi ogrodami. Następnie zatrzymujemy się na Wzgórzu Krzyży, niezwykłym miejscu pełnym tysięcy krzyży ustawionych przez pielgrzymów, symbolizującym duchową siłę narodu litewskiego.

W Wilnie, stolicy Litwy, spacer po Starym Mieście pozwala odkryć piękno gotyckich i barokowych zabytków, takich jak kościół św. Anny czy Ostra Brama – miejsce kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po południu udajemy się do Trok, gdzie zwiedzamy malowniczy zamek położony na wyspie jeziora Galwe. Ta średniowieczna twierdza, będąca dawną siedzibą książąt litewskich, zachwyca architekturą i otaczającymi ją widokami.

Kolejny etap prowadzi nas przez nadbałtyckie krajobrazy do Siguldy, gdzie odwiedzamy Turaidę, imponujący zamek z XIII wieku, otoczony piękną przyrodą i owiany wieloma legendami, którego powstwanie łączy się z historią Zakonu Kawalerów Mieczowych. Po drodze zatrzymujemy się w Daugavpils, drugim co do wielkości mieście Łotwy, które kryje niezwykle urokliwe Stare Miasto i fortecę, będącą świadkiem burzliwej historii regionu.

Podróżując do Estonii, zatrzymujemy się w Ligatne, by odwiedzić radziecki bunkier – interesujące miejsce przypominające czasy zimnej wojny. Następnie docieramy do Tartu, najstarszego miasta w krajach bałtyckich, słynącego z uniwersytetu założonego w XVII wieku. Spacer po mieście to okazja do podziwiania jego kameralnej atmosfery i licznych pomników.

Ostatni przystanek to Tallinn, gdzie odkrywamy jego największe atrakcje. Letni Pałac Piotra Wielkiego w Kadriorgu to przykład elegancji rosyjskiego baroku, natomiast Zamek na Wzgórzu Kopułowym i Sobór Aleksandra Newskiego ukazują wpływy różnych kultur i epok. Spacer po Ogrodzie Króla Danii pozwala poczuć unikalny klimat średniowiecznego Tallinna. Wieczorem uczestnicy biorą udział w pożegnalnej kolacji, która jest doskonałym podsumowaniem całej podróży.

Ostatniego dnia wycieczki następuje powrót samolotem z Tallinna do Warszawy. Ta pełna wrażeń podróż po krajach bałtyckich to doskonała okazja, by odkryć ich bogactwo kulturowe, zachwycające krajobrazy i fascynującą historię. To niezapomniane doświadczenie, które pozostanie w pamięci na długo.

