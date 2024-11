Jak mierzyć (się) z cukrem?

Życie z cukrzycą to przygoda pełna zwrotów akcji oraz skrajnych emocji: zaskoczenie i niepewność towarzyszące diagnozie, problemy z akceptacją choroby, trudy codziennego funkcjonowania.

W ciągu tych 25 lat choroby przechodziłem przez różne etapy. Pierwszy to życie pod ciągłą kontrolą rodziców. Pamiętam ich wstawanie kilka razy w środku nocy w celu mierzenia mojego poziomu cukru glukometrem – i dość bolesne kłucie palców. Rodzice musieli też przyjeżdżać do szkoły, aby co drugą lekcję mierzyć mój poziom cukru. Potem pojawił się okres buntu, w którym zastanawiałem się, dlaczego to ja muszę się mierzyć z tą chorobą, a moi rówieśnicy ze szkoły nie mają takich problemów. Chciałem być jak oni, dlatego zaniedbywałem kontrolowanie cukru, co wiązało się z dużym ryzykiem. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Od kilkunastu lat „zaprzyjaźniłem się” z chorobą i robię wszystko, aby jak najlepiej mi się z nią żyło.

Zachorowałem, kiedy miałem 6 lat, więc tak naprawdę nie pamiętam życia bez cukrzycy. Dowiedzieliśmy się o chorobie podczas moich wakacji u dziadków. Byłem bardzo zmęczony, ciągle chciało mi się pić i bardzo często musiałem chodzić do toalety. Pamiętam, że nogi w pewnym momencie odmówiły mi posłuszeństwa z powodu ogromnego bólu. Wtedy dziadkowie zawieźli mnie do szpitala, ale lekarze nie potrafili postawić diagnozy. To była mała miejscowość i mały szpital. Wtedy przyjechali rodzice i zawieźli mnie w stanie przedśpiączkowym do Wrocławia, gdzie lekarze natychmiast podjęli działania, aby unormować mój poziom cukru. Tak zaczęła się moja „przygoda” z cukrzycą.

Ale to też nadzieja, gotowość do działania i chęć prowadzenia normalnego, pełnego wyzwań oraz satysfakcji życia. Osoby, które przeszły tę drogę, chcą pomagać również innym diabetykom, wspierać ich i podpowiadać rozwiązania, które zmieniły codzienność i przywróciły normalność. O swoim życiu z cukrzycą opowiada Damian Kordas.

Jak wyglądało Twoje życie z cukrzycą na przestrzeni lat? Co się najbardziej zmieniło, jeśli chodzi o życie z tą chorobą, monitorowanie jej?

W ciągu 25 lat, od kiedy choruję, zmieniło się bardzo dużo. Początki to były wieczne zastrzyki i kłucie palców. W niektóre dni liczba iniekcji insuliny sięgała 12-15, co było bardzo uciążliwe. Po około 11 latach korzystania z „penów” (urządzeń służących do wstrzykiwania insuliny), pojawiła się możliwość podłączenia pod pompę insulinową, co poprawiło komfort życia. Wciąż jednak musiałem mierzyć cukier za pomocą glukometru, moje palce były pokłute i wyglądały tragicznie. W pewnym momencie na rynku pojawił się system do ciągłego monitorowania poziomu cukru, ze specjalnym sensorem, który wystarczyło wymienić raz na 14 dni. Wynik wyświetlał się na specjalnym czytniku, potem w aplikacji na telefonie. To zmieniło życie diabetyków – i moje – o 180 stopni. Kontrola cukrzycy stała się dużo łatwiejsza.

Jak działa system, którego obecnie używasz?

System FreeStyle Libre 2 działa bardzo prosto. Aplikuję sensor na tylnej stronie ramienia, przy użyciu aplikatora, dołączonego do zestawu. Po upływie 60 minut sensor jest gotowy do pracy. W każdej chwili mogę spojrzeć na telefon i sprawdzić poziom cukru. Nie muszę robić nic więcej. Kiedy przypomnę sobie czasy, gdy trzeba było wstawać kilka razy w nocy i kłuć palce, aby sprawdzić poziom cukru na glukometrze, naprawdę doceniam różnicę. Wszystko dzieje się automatycznie. Jeśli cukier za bardzo spadnie lub wzrośnie, aplikacja w telefonie włącza alarm. Dodatkowym atutem jest to, że lekarz może mieć dostęp do moich wyników, co eliminuje konieczność prowadzenia papierowych notatek.