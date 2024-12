Polska na wodorowym szlaku. Między ambicjami a rzeczywistością

Gospodarka wodorowa w Polsce znajduje się na początku swojej drogi. Tempo zmian i skala planowanych inwestycji wskazują na rosnące znaczenie tej technologii w nowej architekturze energetyczno-infrastrukturalnej. Branża stoi w obliczu złożoności wyzwań, które powodują, że wdrożenie zero- i niskoemisyjnej odmiany wodoru jest trudne, ale potencjalne korzyści motywują sektor i decydentów do intensywnej pracy nad filarami rewolucji wodorowej na Wisłą.

Polska dołączyła do globalnego peletonu inwestycji w zrównoważone technologie wodorowe. Światowy rynek inwestuje znaczne środki w ekspansję mniej emisyjnego wodoru, który ma wesprzeć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej oraz energetycznej. Wystartowaliśmy z całkowicie innej pozycji niż w przypadku np. energetyki słonecznej czy wiatrowej. Polska ma ugruntowaną pozycję producenta wodoru w Europie, ale w wersji emisyjnej. Jak wskazywał Polski Instytut Ekonomiczny w jednej z analiz, jesteśmy wśród trzech największych producentów wodoru w Unii Europejskiej, obok Niemiec i Niderlandów. Tylko w 2022 r. wyprodukowaliśmy ok. 1,3 mln ton wodoru, co stanowiło 13 % rocznej produkcji surowca w Europie. Posiadamy bogate doświadczenie w produkcji tzw. wodoru szarego, pozyskiwanego w wyniku reformingu parowego. Wodór konsumowany jest przede wszystkim w przemyśle.

Ambicje i strategiczno-regulacyjne filary rewolucji wodorowej

Rozwój gospodarki wodorowej w Polsce koncentruje się w kilku obszarach: energetyce, transporcie, przemyśle energochłonnym oraz petrochemii. Według wyliczeń Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego, szacowana wartość dodana gospodarki wodorowej to ok. 343 mln - 870 mln euro w 2040 r., w zależności od poziomu popytu. Na przestrzeni ostatnich lat Polska rozpoczęła budowę filarów regulacyjnych. Nową drogę wytyczyła „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przyjęta w 2021 r. To kluczowy dokument, który zakłada np. powstanie instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru o mocy 2 GW do 2030 r. Pojazdy wodorowe i stacje tankowania wodoru mają na stałe zagościć w polskim krajobrazie.

Strategia jest ściśle powiązana z obowiązującą od kilku lat Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, w której wodór został wskazany jako jeden z kluczowych nośników energii. Kamieniem milowym jest też zawarcie Porozumienia na rzecz budowy gospodarki wodorowej (tzw. Sector Deal), które zostało podpisane trzy lata temu.