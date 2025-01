Energia pod cyfrowym nadzorem

Dzięki nowej sieci komórkowej LTE450, zarezerwowanej na potrzeby energetyki, łatwiej będzie usuwać awarie i odczytywać wskazania liczników.

Ale to także niezbędna infrastruktura do zarządzania nowoczesnym systemem energetycznym, opartym w coraz większym stopniu na źródłach odnawialnych.

Krajowa energetyka przechodzi właśnie ogromną transformację. Jej podstawowy cel to dekarbonizacja, czyli zastępowanie paliw kopalnych (przede wszystkim węgla) odnawialnymi, zeroemisyjnymi źródłami energii (OZE). Taka zmiana ma bardzo poważne konsekwencje dla systemu energetycznego. Aktualny system energetyczny zakłada wykorzystanie scentralizowanych zakładów wytwarzających energię elektryczną. Natomiast energetyka przyszłości będzie opierała się na modelu rozproszonym - źródeł odnawialnych, jak panele fotowoltaiczne i wiatraki, których już dziś jest bardzo dużo, rozmieszczonych na obszarze całego kraju. Co więcej, rośnie znaczenie prosumentów, czyli odbiorców energii elektrycznej, którzy są jednocześnie jej producentami. To przede wszystkim szybko zwiększająca się liczba gospodarstw domowych, posiadających instalacje fotowoltaiczne. Część wytwarzanej przez siebie energii, która nie zostaje na bieżąco zużyta w domu, wyprowadzana zostaje do sieci. Dzięki temu prosumenci mogą taniej kupować prąd w okresach, gdy same go nie produkują w wystarczającym stopniu.

To zaś zupełnie zmienia zasady funkcjonowania sieci energetycznej. Do niedawna działała ona w prosty sposób - przekazywała prąd zawsze w jednym kierunku, od wytwórcy do odbiorcy. Jednak teraz prąd może płynąć w różnych kierunkach. Źródła odnawialne pozwalają na produkowanie energii w sposób bezemisyjny, mają jednak swoje ograniczenia i są zależne od warunków pogodowych. Coraz większą rolę w systemie zyskują zatem magazyny energii, gromadzące energię w okresach aktywnej pracy OZE i oddające ją do sieci, gdy źródła odnawialne są mało aktywne.