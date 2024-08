Wybierz okna dachowe zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach!

Nowa generacja okien GREENVIEW oferuje najwyższy standard zarówno pod względem funkcjonalności, estetyki, jak i zrównoważonego podejścia do środowiska. Dźwiękoszczelność, łatwość utrzymania w czystości czy oszczędność energii to tylko kilka zalet, które przemawiają za tym innowacyjnym produktem. Który jednak z tak szerokiej gamy modeli będzie najbardziej pasował do Twojego wnętrza? Przekonajmy się!

Uniwersalne rozwiązanie Tworzywowe okna dachowe GREENVIEW PTP-X P50 to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują uniwersalnych i łatwych w pielęgnacji okien. Ze względu na swoją odporność na wilgoć plastikowe okna były głównie montowane w łazienkach i kuchniach. Jednak obecnie doceniamy ich walory estetyczne i stosujemy je kompleksowo. Białe okna mają klasyczny wygląd, który nigdy nie wyjdzie z mody. Stanowią bezpieczny wybór dla osób, które cenią ponadczasowe rozwiązania. Co istotne okna tworzywowe GREENVIEW nie wymagają konserwacji. Do ich prawidłowej pielęgnacji wystarczy regularne mycie za pomocą wody i delikatnych detergentów.

Postaw na funkcjonalność Okna uchylno-obrotowe GREENVIEW FPP-X MAX P50 to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność. Wszystko dzięki łatwo dostępnemu przełącznikowi preSelect. Wystarczy jeden klik, by zmienić formę otwierania okna z uchylnej na obrotową. Korzystając z funkcji uchylnej, możemy wygodnie podejść do okna i cieszyć się panoramą okolicy. Jednocześnie dzięki otwieraniu skrzydła na zewnętrz zyskujemy dodatkową przestrzeń na poddaszu. Funkcja obrotowa wykorzystywana jest głównie do mycia okna. Zamontowana w oknie zasuwka blokująca unieruchamia obrócone o 180ᵒ skrzydło, dzięki czemu możemy wygodnie wyczyścić zewnętrzną szybę okna.

Nowy wymiar estetyki Jeżeli marzy Ci się na poddaszu salon pełen naturalnego światła i niesamowitych widoków to zdecydowanie wybierz okno GREENVIEW FGP-V P50 Galeria. Dzięki nowatorskiej konstrukcji duże okna dachowe po otwarciu tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do wnęki balkonu. Oczywiście, można też używać tylko górnej części niczym klasycznego okna dachowego. Estetyczny wygląd modeli GREENVIEW dodaje elegancji i nowoczesności wnętrzu, dzięki czemu stanowią one również atrakcyjny element dekoracyjny.