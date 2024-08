Aluprof promuje nowoczesne rozwiązania poprawiające bilans energetyczny budynków w kampanii „Panuj nad klimatem, panuj nad kosztami”

Jako lider w produkcji systemów aluminiowych dla budownictwa Aluprof od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przejawem zaangażowania firmy na tym polu jest dostarczanie innowacyjnych, ekologicznych produktów poprawiających efektywność energetyczną budynków. Dzięki temu możliwa jest redukcja kosztów związanych z ich ogrzaniem czy chłodzeniem. Aby jeszcze skuteczniej promować rozwiązania, które to umożliwiają, marka rozpoczęła kampanię „Panuj nad klimatem, panuj nad kosztami”, której twarzą został międzynarodowy sędzia piłkarski Szymon Marciniak.

Zewnętrzne osłony okienne dla ochrony klimatu i niższych rachunków