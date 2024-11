Rozwiązania Aluprof w prestiżowych amerykańskich inwestycjach

Aluprof, jeden z czołowych producentów architektonicznych systemów aluminiowych w Europie, z sukcesem rozszerza swoją działalność na inne kontynenty.

Rozwiązania Aluprof dostosowane do wymagań rynku USA

Zagraniczna ekspansja to jeden ze strategicznych celów Aluprof. Aby z powodzeniem prowadzić działania poza Polską kluczowe jest spełnienie międzynarodowych norm i uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Dotyczy to zwłaszcza wymagającego rynku amerykańskiego, który cechuje się nie tylko silną konkurencją, ale też wysokimi wymaganiami m.in. w zakresie odporności na silne wiatry, które występują choćby na wschodnim wybrzeżu USA. Nie przeszkodziło to jednak bielskiej spółce w podboju Stanów Zjednoczonych. Dzięki światowym standardom produkcji, stałemu ich udoskonalaniu oraz umiejętnemu dostosowywaniu oferty do specyficznych norm i standardów amerykańskich, Aluprof jest w stanie spełnić oczekiwania jednego z najbardziej wymagających rynków budowlanych na świecie. Lider w produkcji systemów aluminiowych duży nacisk położył m.in. na intensywny rozwój produktów. W odpowiedzi na wzmożone wymagania bezpieczeństwa w rejonach narażonych na huragany spółka intensywnie pracowała też nad certyfikacją swoich rozwiązań zgodnie z wytycznymi American Society for Testing and Materials (ASTM) oraz Florida Building Code Testing Application Standards (TAS 201-94, TAS 202-94, i TAS 203-94). Przeprowadzone zgodnie z powyższymi normami testy huraganowe, którym poddano m.in. fasady MB-SR50N, okna stałe i rozwierno-uchylne MB-79N oraz okna stałe MB-45, potwierdziły, że rozwiązania te zapewniają wodoszczelność konstrukcji i odporność na warunki zewnętrzne i tym samym mogą być stosowane w najbardziej narażonych na ekstremalne wiatry regionach USA, w tym na wschodnim wybrzeżu i w części stanu Nowy Jork.