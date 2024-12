OKNOPLAST podsumowuje rok: jak stabilność i innowacje kształtują przyszłość branży

Rok 2024 okazał się dla Grupy OKNOPLAST czasem dynamicznych działań, mimo wyzwań, z jakimi zmagała się cała branża stolarki budowlanej. Grupa nie tylko utrzymała wysoką produkcję, ale także zdołała zwiększyć swoje obroty.

OKNOPLAST Group z powodzeniem rozwija się na rynkach zagranicznych, a także dywersyfikuje swoje portfolio, które niedawno wzbogacił o markę Hrachowina, specjalizującą się w produktach drewnianych i drewniano-aluminiowych segmentu top-premium. Firma HRACHOWINA to austriacka manufaktura, jeden z najstarszych i najbardziej cenionych producentów stolarki drewnianej w Europie, działająca nieprzerwanie od 1908 roku. To ważny krok w odpowiedzi na zróżnicowane oczekiwania rynku europejskiego.

Osiągając w pierwszej połowie roku 1 miliard złotych, co stanowiło wzrost o 13,5% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Jak podkreśla Łukasz Marzec, dyrektor operacyjny OKNOPLAST, „W bieżącym roku, mimo zawirowań na rynku budowlanym wciąż utrzymujemy stabilną produkcję na wysokim poziomie.”

Rynek krajowy a wyzwania eksportowe

Pomimo ogólnych spadków w produkcji w Unii Europejskiej, OKNOPLAST zdołał skorzystać z krajowego ożywienia rynku budowlanego, co miało pozytywny wpływ na produkcję okien i drzwi. Jak pokazują dane*, od stycznia do lipca 2024 roku dynamika produkcji okien wzrosła o 6%, a drzwi o 3% w porównaniu do roku poprzedniego, a w lipcu dynamika w obu kategoriach przekroczyła 20% w skali roku. Wzrost ten wynikał głównie z rosnącego popytu na rynku krajowym, a także z większej liczby renowacji budynków, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

W wyniku tego ożywienia liczba nowych rozpoczętych budów mieszkań w drugiej połowie 2023 roku była już wyraźnie wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku, a od stycznia do lipca 2024 roku zanotowano wzrost o 40% w porównaniu do roku poprzedniego. Z danych wynika, że liczba nowych pozwoleń na budowę, która w ostatnich miesiącach utrzymywała się na poziomie około 25 tysięcy miesięcznie, sugeruje dalszy wzrost aktywności budowlanej w nadchodzących miesiącach.

Dwa fronty: działania krajowe i globalne ekspansje

Pomimo zakończenia rządowych programów pomocowych w wielu krajach, w tym we Włoszech największym rynku eksportowym OKNOPLAST, firma nie rezygnuje z intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych. W odpowiedzi na wyzwania globalne, OKNOPLAST Group intensyfikuje współpracę z nowymi partnerami oraz dostosowuje ofertę do specyfiki rynków zagranicznych. Firma koncentruje się na wzmacnianiu pozycji eksportowej, inwestując w dywersyfikację oferty oraz rozwój w nowych regionach, które wykazują rosnące zapotrzebowanie na produkty stolarki budowlanej. Choć rynki zagraniczne, zwłaszcza w Europie Zachodniej, napotykają trudności, OKNOPLAST Group stara się zapobiegać przyszłym spadkom, poszukując alternatywnych obszarów działalności.

Korzystając z ożywienia branży nieruchomości na rynku krajowym, firma dostrzega także dodatkowe możliwości, które wspierają jej stabilność.

„Zgodnie z naszą strategią, nasza firma nie tylko koncentruje się na rynku krajowym, ale także reaguje na zmieniające się potrzeby i wyzwania na innych rynkach eksportowych, starając się wykorzystać każdą możliwość wzrostu, zwłaszcza tam, gdzie obserwujemy rosnący popyt na nasze produkty” – podkreśla Łukasz Marzec.

Rok 2024 to także czas, kiedy w całej Unii Europejskiej zaczęły być widoczne głębsze spadki produkcji wyrobów stolarki budowlanej, zwłaszcza w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych i drewnianych, które stanowią istotny segment polskiej produkcji. Spadki te były szczególnie dotkliwe w 2023 roku, a negatywny wpływ na sytuację w branży utrzymywał się również w pierwszej połowie 2024 roku.

W obliczu tych trudności OKNOPLAST potrafił reagować, koncentrując się na rozwoju technologii i dostosowywaniu oferty do zmieniających się trendów, takich jak rosnące zapotrzebowanie na produkty top-premium i innowacyjne rozwiązania.

Dzięki odpowiedniej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe oraz konsekwentnemu dążeniu do innowacji, OKNOPLAST umocnił swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co pozwala patrzeć z optymizmem na kolejne lata.