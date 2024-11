Jeszcze droższe święta: jak kupić taniej prezenty dla bliskich?

Organizacja świąt z roku na rok jest coraz droższa. Według sondaży i badań, rokrocznie wydajemy prawie 20% więcej, niż w zeszłych latach. Rosnące ceny dotyczą także świątecznych prezentów. Istnieją dwie opcje, żeby nie przekroczyć zakładanego budżetu: postawić na bardzo skromne podarunki lub wykorzystać specjalne kody rabatowe.

Według sondaży, Polacy najczęściej przeznaczają na świąteczne prezenty ok. 150-200 zł na osobę. Mając do obdarowania kilka osób, koszt jest znaczny. Równocześnie ceny w sklepach wciąż rosną, nie pozwalając na kupienie wszystkich wymarzonych prezentów. Pojawia się zasadne pytanie, jak przy tak dużych wydatkach czerpać radość z nadchodzących świąt? Jest na to prosty i łatwo dostępny sposób, o którym jednak nie wszyscy wiedzą. Są to kody rabatowe na świąteczne prezenty: specjalne zniżki, które działają właśnie na najczęściej kupowane przez Polaków podarunki.

Co Polacy kupują na święta?

Żeby kupić taniej prezenty dla bliskich, trzeba dobrze orientować się w bieżących trendach i najlepiej sprzedających się z tej okazji artykułach. To te produkty znajdziesz w najbogatszej ofercie promocyjnej. Wiedząc, na jaki asortyment jest popyt, duże i małe marki przygotowują specjalne zniżki na ten konkretny segment swojej oferty.

Świąteczne prezenty doskonale odzwierciedlają bieżące trendy i to, co jest na topie. Jednak wśród najczęściej wybieranych podarunków, możemy wyróżnić kilka kategorii. W stałym repertuarze, który powtarza się każdego roku, są: