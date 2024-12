Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Jak się zmienia język polski; Trzaskowski i Nawrocki: panicz warszawski kontra bokser; koniec urzędowania Julii Przyłębskiej; 90. urodziny Ireny Santor; kolejny odcinek cyklu „Odchodzić po ludzku”; co się dzieje w pobliżu granicy polsko-rosyjskiej. To wszystko i więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” jak zwykle proponujemy porcję aktualnych, interesujących i inspirujących tematów z różnych dziedzin, ale tym razem z istotną różnicą – uwaga! – w odświeżonej wersji graficznej tygodnika, lżejszej i czytelniejszej, z nowymi rubrykami, z nieco zmienionym układem pozycji, ale bez rewolucji, z szacunkiem do naszej tradycji. Wszystko po to, aby „Polityka” była jeszcze przyjaźniejsza w lekturze i łatwiej się ją czytało. Gorąco zachęcam do zapoznania się z naszą nową odsłoną, w przekonaniu, że spełni ona Państwa oczekiwania. Będziemy ciekawi opinii Szanownych Czytelniczek i Czytelników.

A w numerze:

• Jak się zmienia język polski, zwłaszcza używany przez młodzież, pod wpływem internetu, w tym TikToka, sociali, memów, jakie style tam się pojawiają, jakie słowa zyskują popularność, od czego to zależy; czy nasz język w ten sposób wzbogaca się, czy ubożeje – zjawisko opisał Bartek Chaciński.

• Panicz warszawski i bokser, chłopak z podwórka, czyli stereotypy dotyczące dwóch głównych kandydatów w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego; jak to wpłynie na kampanię, czy kandydat PO może być pewny zwycięstwa, czy Nawrocki może nawiązać do kariery Andrzeja Dudy – pisze o tym Mariusz Janicki.

• Co się dzieje z Szymonem Hołownią, który także zamierza wystartować w prezydenckiej batalii, a ma teraz wizerunkowe kłopoty związane z Collegium Humanum; czy to wpłynie na kampanię, a także na trwałość koalicji rządzącej – analizuje Rafał Kalukin.

• To już koniec urzędowania Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym; co oznacza jej odejście, kto może ją zastąpić, czy teraz TK będzie działał inaczej, czy zacznie być uznawany przez rząd i prawnicze autorytety – pisze Ewa Siedlecka.