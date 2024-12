Mariusz Janicki poleca świąteczny, podwójny numer „Polityki”

Wigilia u powodzian; dlaczego świat się popsuł; jaki był ten rok i jaki może być następny; sztuczna inteligencja w Kościele; co się dzieje z platformą X; drugie wejście Melanii Trump; dlaczego odchodzą zespoły muzyczne. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W świątecznym, podwójnym numerze „Polityki” proponujemy Państwu duży wybór tekstów, wywiadów, rysunków i – to nowość – polityczną krzyżówkę. Oto co m.in. znajdziecie Państwo w najnowszej „Polityce”:

• Jak przebiegnie Wigilia u powodzian w południowo-zachodniej Polsce, na ile udało się usunąć skutki tej katastrofy żywiołowej, co jest jeszcze do zrobienia – o tym w reportażu Marcina Kołodziejczyka.

• Jakie są nastroje Polaków pod koniec 2024 r., jakie dominują lęki, obawy, ale i nadzieje na przyszły rok, jak są oceniani kandydaci na prezydenta – piszą, na podstawie badań, Rafał Kalukin i Marcin Duma z IBRiS.

• Co się wydarzyło w 2024 r., jakie były najważniejsze, kluczowe momenty, co to wróży na przyszłość – opisuje Mariusz Janicki.

• Prof. Andrzej Leder, filozof kultury i psychoterapeuta, w rozmowie z Jakubem Majmurkiem mówi o tym, czy i dlaczego świat się popsuł.

• Sztuczna inteligencja w Kościele? Jak najbardziej, już wkroczyła do jednej z poznańskich kaplic – jak to wygląda, sprawdziła Edyta Gietka.

• Relacje polsko-ukraińskie, i te oficjalne, i międzyludzkie, zmieniły się od czasu wybuchu wojny; coraz mniej w nich współczucia, coraz więcej obojętności i niechęci – o tym, jak to teraz wygląda i z jakich powodów, pisze Paweł Reszka.

• Lechia Gdańsk to klub piłkarski, ale też polityczny, z racji swoich bardzo znanych kibiców, tych dawniejszych i tych dzisiejszych – historii i teraźniejszości klubu przyjrzał się Marcin Piątek.

• Jak wygląda życie w nietypowym hospicjum na Podlasiu – w ramach naszego nowego cyklu „Odchodzić po ludzku” pisze Marta Mazuś.

• O schronisku dla jeży, zniszczonym w ostatniej powodzi i powoli odnawianym – pisze Joanna Podgórska.

• O kuchni dla wyrafinowanych smakoszy, o polskich restauracjach z gwiazdkami Michelina i ich szefach – pisze Joanna Cieśla.

• Co się dzieje z platformą X (d. Twitterem) po tym, jak przejął ją Elon Musk; czy stanie się forum dla radykalnej prawicy – analizuje Marcin Piątek.

• O współczesnym rynku diamentów – pisze Adam Grzeszak.

• Melania Trump, drugie wejście pierwszej damy – o żonie nowego prezydenta USA pisze Mariusz Zawadzki.

• Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellera „Chłopki”, w rozmowie z Justyną Sobolewską mówi o swoich nowych planach oraz o wznowionej książce o Antonim Słonimskim.

I jeszcze w najnowszym wydaniu „Polityki”: • o otwartym szwedzkim Kościele, • o kryzysie kultury Zachodu; • o Lucy – matce ludzkości; • jak odkryliśmy cytrusy; • czy grozi nam bunt maszyn; • o wiedeńskiej wystawie Marka Chagalla; • dlaczego odchodzą zespoły muzyczne; • niezwykły boom literatury iberoamerykańskiej; • dzieje męskich toalet; • odmrażanie świątecznych przebojów.

To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej, podwójnej „Polityce”, a następny numer ukaże się w poniedziałek 30 grudnia.

Życzę naszym Czytelniczkom i Czytelnikom pogodnych, spokojnych świąt.

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego