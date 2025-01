Premier Izraela w Polsce? W weekend wróci zima. 5 ważnych tematów na dziś

Polski rząd zapewni ochronę politykom Izraela; USA nałoży sankcje na pomagających MTK; Grenlandia odpowiada Trumpowi; Miasto Aniołów wciąż w ogniu; wiatr, śnieg i lód, czyli zima w weekend.

1. Polski rząd zapewni ochronę politykom Izraela

„W związku z planowanymi 27 stycznia 2025 r. uroczystościami 80. rocznicy wyzwolenia Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polski rząd deklaruje, że zapewni wolny i bezpieczny udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Izraela” – można przeczytać w czwartkowej uchwale Rady Ministrów.

Donald Tusk zapewnił, że ktokolwiek będzie reprezentował Izrael na uroczystościach rocznicowych w Auschwitz-Birkenau, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo i nie zostanie zatrzymany. „Mamy z jednej strony werdykt Międzynarodowego Trybunału, a z drugiej strony jest dla mnie oczywiste od samego początku, że premier Izraela czy prezydent Izraela, czy inny przedstawiciel państwa Izrael powinien mieć pełne prawo i poczucie bezpieczeństwa, jeśli wizytuje obóz koncentracyjny Auschwitz” – mówił dziennikarzom premier. Zaznaczył także, że według dotychczasowych ustaleń władze Izraela reprezentować ma minister edukacji.

W sprawie chodzi oczywiście o premiera Izraela Beniamina Netanjahu, na którym ciąży nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.

Wiadomość, że do rządu z prośbą, by ewentualna wizyta Netanjahu pozostała „niezakłócona”, zwrócił się prezydent Andrzej Duda, podały agencja Bloomberg i portal Times of Israel, a potwierdziła ją szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

2. USA: sankcje dla pomagających MTK

Beniamina Netanjahu przed wyrokiem MTK broni także USA. W Izbie Reprezentantów w czwartek przeszedł projekt ustawy przewidującej sankcje dla osób, które pomogą Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w ściganiu urzędników USA oraz obywateli państw sojuszniczych Ameryki, w tym Izraela. Projekt trafi teraz do Senatu.

Po wydaniu przez MTK nakazu aresztowania premiera Izraela podobny projekt trafił do Kongresu już w zeszłym roku, został jednak zatrzymany właśnie przez znajdujący się pod kontrolą Demokratów Senat. Tym razem większość w tej izbie mają Republikanie.

3. Grenlandia odpowiada Trumpowi

Nie milkną echa wtorkowej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Grenlandii. Oświadczył on, że Stany Zjednoczone potrzebują wyspy „ze względu na swoje bezpieczeństwo narodowe” i nie wyklucza użycia siły w celu osiągnięcia nad nią kontroli (a także nad Kanałem Panamskim). Wcześniej mówił o możliwości zakupu wyspy.

Grenlandia od XVIII w. była duńską kolonią, obecnie jest integralną częścią Królestwa Danii, od 1979 r. posiada jednak szeroką autonomię. Trump oświadczył, że „nie jest wcale pewne, czy Dania posiada prawo” do wyspy, a nawet jeśli tak jest, Duńczycy „powinni z tego zrezygnować, ponieważ potrzebujemy tego dla bezpieczeństwa narodowego”. Jeśli się nie zgodzą, Trump może obłożyć Danię „cłami na bardzo wysokim poziomie”.

W czwartek Trumpowi odpowiedziały władze Grenlandii. Ministra niepodległości i spraw zagranicznych Vivian Motzfeldt podkreśliła, że „Grenlandia należy do Grenlandczyków” i to oni decydują o rozwoju i przyszłości wyspy. Grenlandia jest jednak świadoma swojego znaczenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i oczekuje nawiązania relacji z administracją Donalda Trumpa i sojusznikami z NATO. Wyspa, jak podkreśla Motzfeldt, jest otwarta na współpracę z wszystkimi krajami, szczególnie w zakresie górnictwa i gospodarki zasobami mineralnymi.

W czwartek głos do dyskusji dorzucił także Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, który oświadczył, że „Arktyka jest w strefie interesów narodowych Rosji” i Moskwa uważnie śledzi „dramatyczny rozwój wydarzeń”.

O tym, dlaczego Grenlandia tak bardzo interesuje światowe mocarstwa, pisze na naszych łamach Katarzyna Tubylewicz.

4. Miasto Aniołów wciąż w ogniu

Pożary nadal trawią obrzeża Los Angeles. Silny wiatr, który w środę osiągał prędkość nawet 129 km/godz., w czwartek osłabł na tyle, by pozwolić strażakom na częściowe opanowanie ognia, żywioł jednak w znacznej mierze pozostaje nieujarzmiony.

Spłonęło już blisko 10 tys. domów, w tym ponad 5,3 tys. w celebryckiej dzielnicy Pacific Palisades. Ewakuowano 180 tys. mieszkańców; śmierć, jak udało się dotąd potwierdzić, poniosło siedem osób, choć dane te są prawdopodobnie zaniżone. Straty materialne szacowane są wstępnie na 52–57 mld dol.

Mimo że pożary w południowej Kalifornii zdarzają się często, wdarcie się płomieni tak głęboko w tereny zabudowane było dotąd właściwie niespotykane. „Zdjęcia z Pacific Palisades oraz Eaton, dwóch najbardziej zdewastowanych obszarów, przypominają relacje z linii frontu. Spalone budynki, zwęglone samochody, zniszczona infrastruktura energetyczna, ogień tlący się w małych skupiskach – niektóre miejsca wyglądają jak pocztówki z apokaliptycznej przyszłości” – opisuje Mateusz Mazzini.

5. Wiatr, śnieg i lód

Wszystko wskazuje na to, że do Polski na weekend wpadnie zima. Nad kraj napłynie powietrze polarne morskie, szykuje się dynamiczna i niebezpieczna pogoda: intensywne opady śniegu i porywisty wiatr nad północną Polską pojawią się już w czwartek w nocy, w kolejnych dniach obejmą resztę kraju.

Obfite opady śniegu i silny wiatr szczególnie dadzą się we znaki w Sudetach i na Wybrzeżu, synoptycy zapowiadają zawieje i zamiecie, lokalnie burze. W pozostałych częściach kraju spadnie śnieg lub deszcz ze śniegiem. Będzie też ślisko, uwaga na oblodzenie na drogach!