Aborcja przełożona na „po wyborach”, Trump mrozi pomoc rozwojową. 5 ważnych tematów na dziś

Sejmowe prace nad projektami aborcyjnymi wstrzymane na najbliższe miesiące; Putin nie chce siąść do rozmów z Zełenskim; amerykański prezydent mrozi USAID; decyzja w sprawie umów zlecenia; echa tragedii w Siedlcach.

1. Aborcja przełożona na „po wyborach”

Dorota Łoboda, szefowa komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych, ogłosiła, że prace nad projektami aborcyjnymi będą czekać na zmianę prezydenta. „Kampania nie jest dobrym momentem na to, byśmy się o to spierali. Nie chcemy, by nasza praca poszła na marne i by prezydent nam to zawetował na ostatniej prostej” – zaznaczyła.

W styczniu nadzwyczajna komisja ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych miała się zająć projektem ws. częściowej dekryminalizacji przerywania za zgodą kobiety jej ciąży, a także propozycją Trzeciej Drogi zmierzającą do przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku TK. Posiedzenie komisji jednak się nie odbyło.

W lipcu 2024 r. projekt ws. częściowej dekryminalizacji aborcji przepadł w głosowaniu. Zmiany w prawie wsparli parlamentarzyści KO, Lewicy, Polski 2050. Zabrakło jednak kluczowego poparcia PSL.

Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, zadeklarował w tym tygodniu, że nakłoni Sejm do liberalizacji „średniowiecznej” ustawy antyaborcyjnej, a jeśli to się nie uda, przygotuje własny projekt ustawy w tej sprawie.

2. Putin nie chce pertraktować z Zełenskim

Dyktator Rosji oznajmił, że wojna w Ukrainie zakończy się „w ciągu dwóch miesięcy”, jeśli Kijów nie będzie otrzymywać pomocy wojskowej ze strony zachodnich sojuszników. Stwierdził też, że jest gotowy do negocjacji w celu zakończenia działań wojennych, ale nie widzi woli Kijowa, aby przystąpić do „legalnych” rozmów bez udziału Wołodymyra Zełenskiego, który według Moskwy piastuje swój urząd nielegalnie. „Prawdziwy pokój jest możliwy, jeśli Rosja zostanie do niego zmuszona” – odpowiedział dyktatorowi Rosji Zełenski.

Z kolei „New York Times” donosił niedawno o pojawiających się coraz częściej sygnałach, że Rosja i USA chcą rozmawiać na więcej tematów niż tylko zawieszenie broni w wojnie przeciw Ukrainie. Rosyjski przywódca Władimir Putin chce powiązać w rozmowach z USA wiele tematów, w tym kontrolę zbrojeń.

3. Trump mrozi USAID

USAID, federalna agenda zajmująca się pomocą rozwojową, na 90 dni straci wszystkie środki operacyjne. Pieniędzy nie można wydawać, dopóki jej projekty nie przejdą audytu. „Biorąc pod uwagę skalę działalności i budżet USAID (ok. 40 mld dol.), to decyzja o ogromnym znaczeniu” – pisze Mateusz Mazzini.

Ucierpi niewyobrażalna liczba instytucji: od ukraińskich szkół i afrykańskich klinik po lokalne media w Polsce. W ostatnich latach największym odbiorcą amerykańskiej pomocy rozwojowej była Ukraina. Od wybuchu pełnoskalowej wojny Waszyngton przekazał władzom w Kijowie ponad 18 mld dol. Kliniki w niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej już odczuły braki zaopatrzenia i nie domagają z powodu wstrzymanych dostaw leków antyretrowirusowych, stosowanych w kuracji pacjentów zakażonych HIV.

Polska też odczuwa skutki. Filip Springer, reporter i członek zespołu Instytutu Reportażu, poinformował w mediach społecznościowych, że jego organizacja musiała z dnia na dzień wstrzymać wypłaty z dwóch grantów USAID, w ramach których wspierała redakcje lokalne i ogólnokrajowe.

4. Decyzja ws. umów zlecenia

Rząd zaakceptował projekt kolejnej rewizji KPO, zakładający m.in. zastąpienie reformy oskładkowania umów cywilnoprawnych innym rozwiązaniem. Oskładkowanie umów do KPO wpisał poprzedni rząd, ale obecny premier Donald Tusk uważa taką reformę za „niewskazaną i niepotrzebną”.

W zamian ma zostać przeprowadzona kompleksowa reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która ma zyskać dodatkowe uprawnienia, w tym możliwość natychmiastowego przekształcenia umowy zlecenia czy o dzieło w umowę o pracę. Dziś taką decyzję podejmuje sąd. Do stażu pracy ma być też zliczany czas przepracowany w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Brak realizacji tego kamienia milowego oznaczałby dla Polski utratę części pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego resort funduszy stara się o jego zamianę. Na decyzje w ramach rewizji KPO musi zgodzić się Komisja Europejska.

5. Echa tragedii w Siedlcach

Po śmiertelnym w skutkach ataku na dwóch ratowników medycznych, do którego doszło w miniony weekend, reprezentanci tego zawodu zażądali od decydentów zdecydowanych działań mających zapewnić im bezpieczeństwo podczas interwencji medycznych. Podczas spotkania z przedstawicielami ministerstwa zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych ratownicy zgłosili 10 postulatów, w tym podniesienia kar za ataki na nich, wprowadzenia kamer nasobnych, organizacji kampanii edukacyjnych, szkoleń z reagowania na agresję i gwarancji pomocy psychologicznej.

Ministra zdrowia zapowiedziała, że w najbliższy piątek zespół będzie ustalać harmonogram prac i podsumuje decyzje, które zapadną m.in. po rozmowie przedstawicieli resortów z premierem.

W 2023 r. policja odnotowała 92 przypadki naruszenia nietykalności ratowników medycznych i jeden przypadek czynnej napaści, a w w 2024 r. – 94 przypadki naruszenia nietykalności ratowników medycznych.