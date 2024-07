Wyśpiewać tradycję. Przed nami 18. edycja festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

Jest w Polsce chyba tylko jedno miejsce, w którym usłyszeć można saamską formę wokalną – joik, Francuzów reinterpretujących ludowe melodie Mazowsza czy pieśni wykonywane w zagrożonym języku oksytańskim. Tym miejscem jest Lublin, który po raz kolejny na kilka dni zamieni się w stolicę kultury tradycyjnej.

Tradycja żywa

Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński od 2007 skupia w swojej soczewce najciekawsze zjawiska kultury tradycyjnej – od rzemiosła, przez muzykę, po dawne gry i zabawy. W tegorocznym programie zwracamy uwagę na śpiew tradycyjny – m.in. na repertuar i style wykonawcze grup zamieszkujących Polskę, ale też na tradycje regionów Europy, z których pochodzą osoby występujące na Scenie Głównej Festiwalu – mówi Karolina Waszczuk, dyrektorka Festiwalu.

Spotkanie z tradycją w lubelskim wydaniu ma niewiele wspólnego z odtwórstwem. „Re:tradycja” obecna w nazwie festiwalu, to twórcze spotkanie ze spuścizną kulturową, przekazywanie umiejętności i wiedzy z pokolenia na pokolenie, które nieodłącznie związane jest z przenikaniem się tego, co stare z tym, co nowe. Aspekt wymiany i wzbogacania tradycji o świeże wątki leży u podstaw działalności grupy Lumpeks, która wystąpi w tym roku na Błoniach pod Zamkiem. Zespół opiera swoje utwory na najciekawszych melodiach zasłyszanych bezpośrednio od lokalnych wiejskich muzykantów z centralnej Polski, nadaje im jednak własny, charakterystyczny sznyt, z ewidentnymi jazzowymi naleciałościami. To tak jak z wejściem do lumpeksu: wyszukujemy perełki, które można przerobić na ubrania, zrobić to na swój sposób, dopasować do siebie. Tak działa Lumpeks: wybieramy melodie od różnych muzykantów, z archiwów, które nas inspirują. Trochę je ucinamy, trochę doszywamy, trochę nosimy coś po swojemu – tłumaczy Olga Kozieł, śpiewaczka i barabanistka. Co ciekawe, wokalistka jest jedyną Polką w podstawowym składzie grupy. Lumpeks został powołany do życia przez francuskiego kontrabasistę Sébastiena Beliaha, który do współpracy zaprosił Pierre’a Borela (saksofon) i Louisa Lauraina (trąbka) – znanych z improwizowanej sceny jazzowej. Z okazji festiwalu grupa wystąpi w składzie powiększonym o skrzypaczkę Marię Stępień, śpiewaczkę Ewę Grochowską, perkusistę Piotra Gwaderę i grającego na instrumentach dętych Filipa Majerowskiego.