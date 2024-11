Tylko w Storytel: pierwsze słuchowisko oryginalne Jakuba Żulczyka

Specjalnie dla Storytel Jakub Żulczyk stworzył pierwsze w swoim dorobku słuchowisko oryginalne. “Arkę. Niebo” inspirowały prawdziwe historie polskich sekt. Współautorem scenariusza jest Piotr Rogoża, a w głównej roli wystąpił Jakub Gierszał.

Autor bestsellerowych książek oraz scenarzysta kultowych seriali – Jakub Żulczyk to jeden z najbardziej wszechstronnych i najpopularniejszych twórców historii w Polsce. “Arka. Niebo” to pierwsze w jego dorobku słuchowisko oryginalne, pisane specjalnie pod formę audio. Zadania tego podjął się wspólnie ze Storytel. Trudno jednak o kogoś lepiej przygotowanego do tego zadania, jako że słuchowisko łączy w sobie literackość dobrej powieści i naturalne dialogi świetnego serialu. Jak zaś przyznaje Żulczyk, proces twórczy zaczął się u niego dość tradycyjnie:

– „Arka. Niebo” to słuchowisko inspirowane historiami różnych polskich sekt, najbardziej Sekty Niebo, działającej na początku lat 90. w Majdanie Kozłowieckim. Jest to odległa inspiracja, wydarzenia w „Arce. Niebo” są fikcyjne – faktem jest jednak, że w tamtym okresie w Polsce panowała swoista „satanic panic” na punkcie sekt, zaś członkami tychże byli często znani artyści, biznesmeni etc. To moja ulubiona metoda pracy – tworzyć fikcję na bardzo odległej inspiracji prawdą.