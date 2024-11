„Polityka” poleca: książki dla młodszych i najmłodszych na Mikołajki (i nie tylko)

Od psa, który umiał mówić, po atlas smoków ze wszystkich stron świata. Nudy nie będzie!

Guus Kuijer (tekst), Thé Tjong-Khing (ilustracje), Olle. Pies, który umiał mówić, przeł. Jadwiga Jędryas, Dwie Siostry

Ta niepozorna książka to literatura całkiem ciężkiej wagi, a z pewnością świetnie napisana. „Olle. Pies, który umiał mówić” opowiada historię niezwykle refleksyjnego i bystrego czworonoga, który – na domiar złego – potrafi mówić. Nie sprzyja to wcale rodzinnemu spokojowi, wręcz przeciwnie. Przynosi same kłopoty i coraz więcej pytań. Zarówno o ludzkie, jak i psie życie. Rzecz inteligenta, zabawna, a do tego formalnie bardzo skromna.