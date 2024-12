Zmarł Stanisław Tym. Wielka postać polskiej kultury, aktor, satyryk, felietonista „Polityki”

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci Stanisława Tyma, wielkiej postaci polskiej kultury i mediów. Przez dekady meblował nam zbiorową wyobraźnię i kształtował poczucie humoru.

Stanisław Tym: aktor charakterystyczny świata polskiej kultury i mediów. Wybitny satyryk, dramaturg, felietonista, scenarzysta i reżyser, ale też estradowiec, urodzony – co wie każdy miłośnik polskiego kina – „w 1937 roku, w lipcu, właściwie w drugiej połowie lipca”. Przeżył powstanie warszawskie w piwnicy walczącego miasta. Studiował chemię na Politechnice Warszawskiej, przetwórstwo na SGGW i aktorstwo na PWST, ale do kina i felietonu dotarł poprzez kabaret – jeszcze pracując jako bramkarz i szatniarz w klubie Stodoła, proponował skecze Studenckiemu Teatrowi Satyryków.

Przełomowy był „Rejs”

Przełomem w karierze Tyma był film „Rejs” Marka Piwowskiego (1970) i niezbyt sympatyczna rola pasażera na gapę, który zamienia się w cynicznego instruktora kulturalno-oświatowego i podporządkowuje sobie załogę płynącego po Wiśle statku o nazwie „F. Dzierżyński”. Rzecz przeszła do historii jako zakamuflowana metafora 1968 r., kiedy to inteligenci dostawali solidne baty od władzy ludowej, ale metafory dotyczące opresyjnych rządów i sukcesów drobnych aparatczyków okazały się specjalnością Tyma.

Wspólnie ze Stanisławem Bareją, jako aktor, a później współscenarzysta, nakręcił pięć niezapomnianych komedii wykpiwających schyłkową epokę Gierka. Od „Poszukiwany, poszukiwana” po „Misia”. Wspólnie prześwietlali wymazywane w środkach masowego przekazu albo skrzętnie retuszowane zapyziałe oblicze PRL, zmagając się z ingerencjami cenzury i zderzając z krytyką prasową. Publiczność za to te filmy pokochała – a samego Tyma szczególnie za rolę Ryszarda Ochódzkiego, kombinatora i kanciarza, prezesa klubu sportowego Tęcza, który łączył w sobie to, co najgorsze w polskich elitach czasu realnego socjalizmu: butę, egoizm, pazerność, kolesiostwo, zły gust, megalomanię, strach przed zdemaskowaniem niedostatków inteligencji, niechęć do kobiet, brak kręgosłupa moralnego. Ochódzki wracał w kolejnych filmowych odsłonach, a jako model opowieści o typie człowieka próbującego płynąć z prądem historii – także w III RP.

