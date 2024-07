AI zdobywa srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

Na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej AlphaGeometry, sztuczna inteligencja z laboratorium DeepMind, rozwiązała cztery spośród sześciu bardzo trudnych zadań, a do złota zabrakło jej zaledwie punktu.

Na początku tego roku prestiżowy tygodnik naukowy „Nature” opublikował sensacyjny artykuł napisany przez badaczy z DeepMind (laboratorium AI Google’a) oraz New York University. Stworzyli oni program komputerowy AlphaGeometry, czyli nawiązujący nazwą do spektakularnych osiągnięć informatyków Google’a z ostatniej dekady: algorytmów AlphaZero i AlphaFold. Pierwszy nauczył się grać m.in. w go, szachy i niektóre gry komputerowe, a następnie pokonał najlepszych ludzkich graczy oraz inne programy. Drugi potrafi przewidywać strukturę przestrzenną białek, co jest niezwykle ważne dla biologii i farmakologii.

AlphaGeometry mógł zaś pochwalić się umiejętnością dowodzenia twierdzeń z geometrii euklidesowej. Ucząc się, AI sama „syntetyzowała” miliony twierdzeń i dowodów geometrycznych o różnym stopniu złożoności. Podobnie jak AlphaZero, który również sam rozgrywał ze sobą miliony partii, np. szachów, by opracować jak najlepsze ruchy i strategię. Przed AlphaGeometry postawiono zadanie udowodnienia 30 twierdzeń z geometrii euklidesowej pochodzących z międzynarodowych olimpiad matematycznych (na poziomie przeduniwersyteckim). Program świetnie poradził sobie z 25, a w jednym przypadku (pochodzącym z olimpiady z 2004 r.) wykazał się nawet kreatywnością, gdyż podał bardziej uogólnioną wersję twierdzenia matematycznego.

Sztuczna inteligencja opanowała algebrę, geometrię i teorię liczb

W ostatnich dniach DeepMind poinformowało o kolejnym postępie w rozwoju sztucznej inteligencji potrafiącej rozwiązywać problemy matematyczne. Tym razem informatycy z Google’a wykorzystali moc kilku współdziałających ze sobą technologii. AlphaProof (bazujący na AlphaZero) uczył się dowodzenia twierdzeń matematycznych w formalnym języku programowania Lean. Pomagał mu zaś Gemini (odpowiednik ChatGPT, czyli model językowy), który tłumaczył treści zadań matematycznych sformułowanych w języku naturalnym właśnie na język formalny. Do tego wszystkiego włączony został program AlphaGeometry 2, czyli ulepszona wersja algorytmu opisanego w „Nature”.

Takie właśnie „kombo AI” otrzymało do rozwiązania zadania pochodzące z tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO), która odbyła się w Wielkiej Brytanii między 14 a 22 lipca. Jest to najstarszy, największy i najbardziej prestiżowy konkurs dla młodych matematyków (przed ukończeniem szkoły średniej), organizowany od 1959 r. Wielu laureatów Medalu Fieldsa, nazywanego „matematycznym Noblem”, reprezentowało swój kraj właśnie na IMO.

W tym roku zawodnicy mieli w ciągu dwóch sesji, trwających po 4,5 godz. każda, rozwiązać sześć wyjątkowo trudnych zadań z algebry, kombinatoryki, geometrii i teorii liczb. Maksymalnie można było zdobyć za nie 42 pkt, a złoty medal przyznawano od poziomu 29 pkt.

Sztuczna inteligencja Google’a otarła się o złoty medal (zdobyło go 58 z 609 uczestników konkursu), uzyskując 28 pkt (co oznaczało srebro, które wywalczyły 123 osoby). Rozwiązała bowiem poprawnie cztery zadania: dwa z algebry oraz po jednym z teorii liczb i geometrii. System nie poradził sobie natomiast z dwoma zadaniami z kombinatoryki. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że AI rozwiązała najtrudniejsze zadanie w konkursie, z którym poradziło sobie jedynie pięciu młodych matematyków.

Niektóre zadania AI rozwiązywała aż trzy dni

Choć „zdobycie” srebrnego medalu przez AI jest imponującym osiągnięciem, okazało się, że czasami wyraźnie przegrywa ona z efektywnością ludzkiego mózgu. O ile bowiem AlphaGeometry 2 rozwiązał zadanie z geometrii w ciągu zaledwie 19 s, to dwa inne problemy AI „rozgryzała” aż... 3 dni. No i nie poradziła sobie z żadnym z zadań z kombinatoryki (w uproszczeniu zajmuje się ona liczeniem możliwości: np. mamy kilka różnych klocków, z których chcemy zbudować małą wieżę, więc możemy obliczyć, na ile różnych sposobów da się to zrobić). Dlatego DeepMind zapowiada dalsze ulepszanie swojej matematycznej AI.

Co ciekawe, na program komputerowy, który zdobyłby złoty medal IMO, czeka nagroda w wysokości 5 mln dol., ufundowana przez firmę XTX Markets. Ale nawet gdyby AlphaProof osiągnął tak dobry wynik, Google nie dostałoby ani centa, gdyż nie udostępniło publicznie swojego algorytmu. A taki jest formalny wymóg fundatorów nagrody.

* W tegorocznej IMO po raz kolejny wzięli udział młodzi polscy matematycy. Udało im się zdobyć jedno złoto (Konstanty Smolira uzyskał 31 pkt), cztery srebrne medale oraz brąz. W klasyfikacji drużynowej polska reprezentacja uplasowała się na dziewiątym miejscu (razem z Turcją), wracając tym samym – po czterech latach – do pierwszej dziesiątki. Najlepsi okazali się uczniowie z USA, na drugim miejscu Chin, a na trzecim z Korei Południowej.