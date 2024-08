Krzepiąco o cukrze i cukrzycy. Starsze pokolenia chorych zawsze o tym marzyły

Sensory monitorowania glikemii ułatwiają życie chorym na cukrzycę i przybliżają ich do idealnego wyrównania poziomu cukru. Nie leczą, a jednak zapewniają zdrowie i brak powikłań.

Każdy pacjent, który zaczyna chorować na cukrzycę – niezależnie od wieku, w którym się o niej dowiaduje, oraz od jej typu, który ma rozpoznany – otrzymuje od lekarzy na pierwszej wizycie trzy wskazówki: jak do minimum ograniczyć nadmierne wahania cukru, zmodyfikować dietę i zabezpieczać się przed komplikacjami. Mogą one dotyczyć serca, nerek, wzroku i układu nerwowego. Na szczęście to ryzyko pojawia się dopiero po wielu latach, jeśli choroba jest niewłaściwie leczona i źle nadzorowana.

Zapomnieć o cukrzycy

Dlatego zalecenia diabetologów dla nowych pacjentów – dotyczące diety, aktywności fizycznej i monitorowania poziomu cukru – to w pewnym sensie sprawa wtórna w stosunku do podstawowej kuracji. Jednak właściwe podejście do tej choroby, jak chyba w żadnej innej, wymaga wszechstronności. Poza przyjmowaniem tabletek lub insuliny trzeba wiedzieć, co jeść, jak dozować wysiłek, kiedy mierzyć glikemię. Trudno było dawniej mieć nad tym wszystkim kontrolę, lecz dzięki nowoczesnym systemom monitorowania – w czasie rzeczywistym, niemal mimochodem – można o swojej cukrzycy już prawie zapomnieć. Starsze pokolenia chorych zawsze o tym marzyły.

Tak jak automatyczne pompy insulinowe odmieniły życie setek osób, na ogół w młodym wieku, zmuszonych dawniej do wielokrotnego w ciągu dnia wstrzykiwania hormonu insuliny, tak systemy ciągłego monitorowania glikemii stały się preferowanym sposobem pomiaru stężenia glukozy u tysięcy pacjentów. Nawet ci, którzy zdążyli się przyzwyczaić do tradycyjnych glukometrów, wymagających nieraz kilkunastu ukłuć opuszek palców dziennie, wolą już mieć założony (najczęściej na ramieniu) wodoodporny sensor, który zbiera dane i wysyła je na smartfon do aplikacji dającej wgląd w bieżącą kontrolę glikemii.