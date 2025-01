Ciepło i chłód są zbyt cenne, by je marnować. Można je wykorzytać w... muzeach

Nowoczesne technologie pozwalają ogrzewać i klimatyzować obiekty kulturalne czy naukowe w sposób przyjazny dla środowiska. Ciepło i chłód są dziś tak cenne, że warto szukać wszelkich metod ich ponownego wykorzystania.

Ponad 100 mln m sześc. rocznie – tyle wody Spółka Restrukturyzacji Kopalń odpompowuje z nieczynnych obiektów. Na razie zagospodarowywane jest tylko ok. 1 mln m sześc., trafiające do różnych zakładów przemysłowych. Zdecydowaną większość wód spuszcza się do rzek, ale trwają prace, by to zmienić. 13 stycznia 2025 r. list intencyjny, dotyczący wykorzystania wód kopalnianych do ogrzewania Muzeum Śląskiego, podpisali przedstawiciele tej placówki, Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Wody odpompowywane z dawnej kopalni Katowice, na obszarze której powstało Muzeum Śląskie, mają temperaturę – w zależności od pory roku – między 18 a 20 stopni. – Planujemy wykorzystać je, w oparciu o pompy ciepła, latem do ogrzewania, a zimą do chłodzenia budynków. W pierwszym etapie ta technologia zostanie zastosowana w przeznaczonych do rewitalizacji obiektach, które uzupełnią za kilka lat ofertę naszego muzeum. Chodzi o elektrownię, nadszybie i maszynownię szybu „Bartosz”, a także o wieżę ciśnień oraz kuźnie i warsztaty. Łączny budżet tej inwestycji to 270 mln zł, z czego ok. 3,5 mln zł przeznaczymy właśnie na wykorzystanie ciepła wód kopalnianych – mówi Karol Makles, dyrektor Muzeum Śląskiego.

Podkreśla, że w kolejnym etapie technologia ta może zostać zastosowana także w istniejących budynkach obiektu po przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji. Ilość dostępnych wód pokopalnianych z pewnością do tego wystarczy. – Ten projekt wpisuje się w wiele innych naszych działań mających na celu ograniczenie zużycia energii, jak instalacja paneli fotowoltaicznych czy wymiana oświetlenia na bardziej oszczędne.