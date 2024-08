Katarzyna Niewiadoma najszybsza w Tour de France! Historyczne osiągnięcie

Polka zwyciężczynią Tour de France! Po pasjonującej walce Katarzyna Niewiadoma nie straciła całej przewagi na ostatnim, ósmym etapie wyścigu i osiągnęła olbrzymi sukces.

Końcówka była pasjonująca. Uciekały Demi Vollering i Pauliena Rooijakkers. Polka w towarzystwie dwóch rywalek, ale praktycznie samotnie starała się zachować dystans pozwalający utrzymać przewagę w klasyfikacji generalnej. Obie uciekinierki miały stratę do Niewiadomej niewiele ponad minutę. Losy ważyły się niemal do ostatnich metrów. Liczyły się sekundy. Potwornie zmęczona Polka niemal spadla z roweru po przekroczeniu linii mety. Ale po chwili dotarło do niej, że się udało! Jest wielkie zwycięstwo.

Niewiadoma nie traciły wiary

Największą rywalką Niewiadomej była ubiegłoroczna triumfatorka Demi Vollering. Ale szanse miała także druga Holenderka Rooijakkers. Różnice w klasyfikacji były niewielkie. To jednak Vollering z grupy SD Worx – Protime była najbaczniej pilnowana przez Polkę i jej koleżanki z zespołu Canyon – SRAM Racing. Były momenty, że w wirtualnym zestawieniu nasza liderka traciła przodownictwo, ale chyba ani przez chwilę nie straciła wiary w końcowy sukces.

Nasza najlepsza kolarka została liderką na piątym etapie. Ostatni dzień to była mordercza trasa przez przełęcz Glandon do narciarskiej stacji Alpe d’Huez na wysokości 3748 m. Ta bardzo wymagająca wspinaczka nie odebrała pierwszego miejsca polskiej liderce. Druga Vollering przegrała o 4 sekundy, trzecia Rooijkkers o 10 sekund. To pokazuje, jak wyrównana była rywalizacja.

Do Paryża jechała po medal

Triumf we Francji jest odpowiedzią naszej reprezentantki na olimpijskie niepowodzenie. W Paryżu była ósma, jej cel był znacznie ambitniejszy. Plany pokrzyżował wypadek i duża strata. Niewiadoma niemal do końca wierzyła w dogonienie czołówki. Na mecie była wściekła, bo przyjechała po medal.

Tuż po igrzyskach rozpoczął się trzeci Tour de France. Oczywiście wiadomo, że kobieca odmiana najsłynniejszego wyścigu na rowerach nie jest (jeszcze?) tak prestiżowa jak męska. Kolarze ścigali się w tym roku już po raz 111., a zwycięzca Słoweniec Tadej Pogaczar jest globalną gwiazdą. Tym niemniej na starcie stanęła cała czołówka. Wyścig był pasjonujący i na pewno przyczyni się do dalszego zwiększenia popularności kobiecego peletonu.

Urodzona niemal 30 lat temu w Limanowej Katarzyna Niewiadoma od lat jest jedną z najmocniejszych zawodniczek światowego peletonu. W TdF była dotychczas dwa razy trzecia. Była też m.in. trzecia na mistrzostwach świata w wyścigu ze startu wspólnego w 2021 r.