Jak PiS chciał budować fabryki amunicji. Tusk do Morawieckiego: Potrafisz robić interesy

Do wybudowania fabryki produkującej amunicję kal. 155 mm rząd Mateusza Morawieckiego wyznaczył firmy, które nie miały w tym doświadczenia – ujawnił Onet. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

„Mateuszu, to, że potrafisz robić interesy na respiratorach, maseczkach, wizach czy generatorach, wszyscy wiedzieli od dawna. Ale że na amunicji też i to na 14 miliardów?” – napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

To reakcja na poniedziałkowe doniesienia Onetu. Portal, powołując się na poufne dokumenty, ujawnił, że rząd Mateusza Morawieckiego wyznaczył prywatne firmy do realizacji programu, którego celem było wybudowanie fabryki amunicji dla wojska. Program „Narodowa Rezerwa Amunicyjna” powstał w połowie ubiegłego roku, miał trwać do 2029, a jako podmioty wyznaczone do jego sfinansowania wskazane zostały przede wszystkim instytucje obsadzone przez najbliższych współpracowników ówczesnego premiera – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).

Do jego realizacji wyznaczona została spółka Polska Amunicja tworzona przez rządową Agencję Rozwoju Przemysłu i trzy podmioty prywatne, które nie miały w tym zakresie doświadczenia. Na tydzień przed dymisją Morawiecki podpisał tajną uchwałę nakazującą zakup od niej pocisków wartych nawet 14 mld zł.

Morawiecki: Tak wygląda troska o bezpieczeństwo

Ministerstwo Obrony Narodowej pod rządami koalicji kwestionuje decyzje poprzedników, przekonując, że w tej sprawie interes skarbu państwa nie został należycie zabezpieczony. Postuluje wstrzymanie programu i powiadomienie prokuratury. „16 lipca br. wicepremier – minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji programu »Narodowa Rezerwa Amunicyjna«” – mówi Onetowi MON.

Do sprawy odniósł się też Mateusz Morawiecki, pisząc w mediach społecznościowych: „Uśmiechniętym przeszkadza nawet… budowa fabryki produkującej amunicję… Poufne dokumenty na Onecie, wstrzymanie budowy fabryki amunicji dla polskiej armii. Tak wygląda troska o bezpieczeństwo Polski, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna”.