Campus Polska 2024. Alfa i sigma, czyli Trzaskowski i Tusk odpowiadają na trudne pytania

Rozmachu, z jakim na scenę wkraczali dwaj najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej, mogliby pozazdrościć zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump. Zgodnie z obietnicą stanęli przed młodzieżą, która nie szczędziła im krytyki.

Tak jak w tekście pierwsze zdanie jest najważniejsze, tak na Campusie organizatorzy postawili na największy kaliber. Po raz czwarty wspólnie na scenie wystąpili Rafał Trzaskowski i Donald Tusk. Wspominali 2021, kiedy wszystko się zaczęło. W tym roku pierwszy raz stawali w nowej roli – jako przedstawiciele władzy, a nie opozycji.

– Premier Morawiecki był looserem w polityce zagranicznej. Teraz mamy Donalda Tuska, prawdziwego lidera – rozpoczął Trzaskowski. – Mój syn powiedział: sigma [silny i niezależny mężczyzna – red.]. Narzucamy swoje priorytety, teraz wszystkie oczy są zwrócone na Polskę. Potrzeba jeszcze jednego kroku. Wygrania wyborów prezydenckich.

Premier wspominał pierwszy wspólny występ zaraz po przegranych wyborach prezydenckich w 2020 r. – Nie byliśmy pewni, czy wybraliśmy dobrą drogę po przegranej kampanii. W chwili historycznej, kiedy ludzie myślą, że może nie warto. Wtedy samotny szeryf nie wygrał – Tusk tłumaczył, że Campus był dla niego ważnym momentem w drodze do wygranych wyborów. – Ja swoją robotę będę starał się wykonać, to wam przyrzekam, możliwie szybko, możliwie najlepiej, trochę w roli sprzątacza. Z nadzieją patrzę na Rafała Trzaskowskiego, z jeszcze większą nadzieją, ze zrozumiałych względów, patrzę na was, bo przyszłość, i to nie jest slogan, jest w waszych rękach.

Aborcja? „Większości nie będzie”

Gdyby mierzyć wagę pytań reakcjami publiczności, to najważniejsze były te o pushbacki, aborcję i Strefę Gazy. Odpowiedzi szefa rządu były zaskakująco konkretne, choć zmiękczał je politycznymi niuansami.

Już pierwsze pytanie dotyczyło sytuacji na granicy. Zaproszona na scenę przez Trzaskowskiego Maja z Radomia chciała ustalić, co rząd zamierza zrobić, aby granica była szczelna, a migranci traktowani humanitarnie. – Pierwszym zadaniem ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, jest pilnowanie granicy i ochrona terytorium kraju. To nie Polska, nie wy, ale i nie my doprowadziliśmy do sytuacji dość częstej w polityce, gdy nie ma prostego wyboru, że coś jest skuteczne i etyczne w tym samym czasie ­– tłumaczył. I przekonywał, że dąży do ograniczenia „dramatów humanitarnych”, jednak na granicy mamy do czynienia zarówno z agresją, jak i działaniami o znamionach terroryzmu. Mówił również o „pomoście między skutecznością a humanitarnością”. – Krytykę przyjmuję, ale działania nie zmienię.

Emocje wzbudziło pytanie Hanny z Lubina o aborcję. Tusk odniósł się do sytuacji we własnym klubie: po złamaniu dyscypliny partyjnej w głosowaniu depenalizacji aborcji zawieszono Romana Giertycha oraz Waldemara Sługockiego. – Posłanki przekonują mnie, żebyśmy spróbowali jeszcze raz. Prawda jest taka, że dla aborcji legalnej, w pełnym tego słowa znaczeniu, w parlamencie tej kadencji większości nie będzie – wyznał premier. – W ramach istniejącego prawa robimy, co możemy, w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Sprawiedliwości, ale na zmianę prawa musimy poczekać.

Światełko w tunelu wskazał prezydent stolicy, twierdząc, że sytuację mogą zmienić przyszłoroczne wybory prezydenckie. – Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak Kamysz mówili, jakie mają poglądy, ale nikt ich nie słyszał – twierdził Trzaskowski. – Kiedy zmieni się prezydent, presja będzie wielka i nie będzie wymówek. Wtedy łatwiej będzie przekonać koalicjantów.

Największą owację wywołało pytanie o stosunek Polski do konfliktu w Strefie Gazy. Weronika z Łodzi, nie kryjąc wzruszenia, zapytała: „Kiedy będziemy gotowi powiedzieć wprost, że Izrael jest państwem terrorystycznym, a to, co się dzieje w Strefie Gazy, jest straszne?”. Premier odpowiedział, że zgody na przemoc nie będzie, ale sytuacja jest skomplikowana. – Nie ma mowy o akceptacji dla żadnej formy terroru. Jest to nie do zaakceptowania dla cywilizowanej ludności, tu nie ma czego negocjować. Nie możemy się dać wmanewrować w stronniczą narrację którejkolwiek ze stron – tłumaczył. – Byłbym ostrożny w piętnowaniu Izraela jako państwa. Historia niestety na to wskazuje, że w najbliższym czasie nie doczekamy się rozwiązania określanego jako dwupaństwowe. Po obu stronach są winni i po obu stronach są ofiary.

Wielokrotnie premier odwoływał się do koalicjantów i współpracy w rządzie. – Nie jest z tą koalicją źle. Spójrzcie, ile rzeczy różni Nową Lewicę i PSL. Ile talentów muszę dziennie oddać na negocjacje – przekonywał. – Jak za rok zacznę tu narzekać na koalicjantów, to znaczy, że ze mną jest źle. Na pytanie o to, dlaczego rząd nie ma rzecznika, odparł, że tę funkcję sprawują poszczególni ministrowie.