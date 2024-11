Duda spotka się z Trumpem jeszcze przed zaprzysiężeniem? 5 tematów, o których warto wiedzieć

Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem; ile osób przeszło w Marszu Niepodległości; nowe szczegóły pokojowego planu dla Ukrainy; mężczyzna podpalił się przed budynkiem krakowskiej kurii; Marcin Napiórkowski o Polsce.

1. Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem

„Przed momentem dosłownie odbyłem rozmowę z panem prezydentem. Dzwonił, aby złożyć życzenia w związku z Dniem Niepodległości” – przekazał prezydent Andrzej Duda w poniedziałek, podczas wystąpienia poprzedzającego jego wylot do Azerbejdżanu. Dodał, że Donald Trump poprosił go o przekazanie Polakom podziękowań za wsparcie w wygranych wyborach prezydenckich w USA. „Większość Polonii zagłosowała na niego. Powiedział, że jest za to ogromnie wdzięczny, że pamięta o Polsce i obiecuje, że zawsze będzie o Polsce pamiętał w jak najlepszym tego słowa znaczeniu” – zaznaczył Duda na warszawskim Lotnisku Chopina.

Jak dodał, ustalili z Trumpem, że spotkają się jeszcze przed objęciem przez niego urzędu. Tematy, które mają być omawiane w tej rozmowie, to według Andrzeja Dudy bezpieczeństwo, polsko-amerykańska współpraca gospodarcza, szczyt Trójmorza, polska prezydencja w UE, a także sytuacja w Ukrainie.

2. Marsz Niepodległości przeszedł przez Warszawę

Według organizatorów w poniedziałkowym Marszu Niepodległości wzięło udział nawet 200 tys. osób. Według stołecznego ratusza – 90 tys. Przed Stadionem Narodowym, gdzie zakończył się marsz, jeden z uczestników zachwalał, że w ogóle nie było widać policji.

Mimo zakazu używania środków pirotechnicznych uczestnicy odpalili petardy i race. „Idziemy, nie patrząc na Tuska, Bodnara, Trzaskowskiego” – słychać było okrzyki. Odkurzono hasła znane z wcześniejszych rządów PO-PSL: „Donald matole, Twój rząd obalą kibole”. Oraz aktualny szlagier: „Ruda wrona orła nie pokona”. Do jednej z platform narodowcy przyczepili flagę Unii Europejskiej, ciągnęli ją za ciężarówką. Flaga, jak niemal co roku, została ostatecznie spalona. Tym razem przez grupkę Młodzieży Wszechpolskiej.

Były też osławione „rodziny z dziećmi”. Chłopiec, na oko ośmioletni, krzyczał: „J...ć Tuska”. Nie on jedyny. Kilkaset metrów dalej, w środkowej części marszu, dziewczynka w podobnym wieku, wołała: „J...ć LGBT”. Matka pochwaliła. Większość dzieci skandowała: „Cześć i chwała bohaterom”.

3. Nowe szczegóły pokojowego planu Trumpa

„Pomysł duetu Donald Trump–J.D. Vance jest bardzo ciekawy” – oceniają Michał i Jacek Fiszerowie. Chodzi o plan pokojowy dla Ukrainy, zapowiadany przez Trumpa podczas kampanii prezydenckiej. Plan zakłada zatrzymanie działań na bieżącej linii frontu – kraje zrzekają się tego, co jest po jej drugiej stronie. „To jeszcze do przyjęcia, choć oczywiście jest niesprawiedliwe, niemoralne, bo premiuje agresję, i niezgodne z prawem międzynarodowym. No ale trudno, świat jest daleki od idealnego, szanse na wydarcie Rosjan z ukraińskich ziem są niewielkie, właściwie zerowe” – piszą nasi autorzy.

I zauważają dwa „ale”. Pierwsze: rosyjski „niezatapialny lotniskowiec” na Krymie z wielką bazą w Sewastopolu, dzięki któremu Rosja może nadal skutecznie wspierać Syrię, bo ma do niej łatwy dostęp. To szczególnie niebezpieczne dla Izraela, z którym Ameryka utrzymuje dobre stosunki.

Drugie „ale” dotyczy proponowanej przez Trumpa i Vance′a strefy zdemilitaryzowanej. Prezydent elekt proponuje budowę fortyfikacji i „misję pokojową”, do której wojska mieliby wystawić Europejczycy, czego Trump nie omieszkał zaznaczyć.

„Cały dowcip polega na tym, że Putin może mieć inny plan. Może np. powiedzieć, że warunkiem wstępnym rozmów o pokoju jest zniesienie sankcji. Tak by Rosja znów mogła budować czołgi i rakiety na dużą skalę, bo teraz są z tym problemy. A przecież musi mieć dużo czołgów, bo co będzie, jak na nią nie tylko Ukraińcy napadną, ale jeszcze europejskie siły pokojowe?” – zauważają Michał i Jacek Fiszerowie.

4. Mężczyzna podpalił się przed budynkiem kurii

W poniedziałek rano przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie, a konkretnie pod oknem papieskim kurii, podpalił się mężczyzna. Na miejsce wyruszyło 15 strażaków i trzy wozy strażackie oraz policjanci, ale gdy przyjechali, mężczyzna został już ugaszony przez świadków.

47-latek został przewieziony do szpitala, jego stan jest bardzo ciężki, ma poparzenia czwartego stopnia. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Tuż przed podpaleniem się na budynku kurii namalował napis „św. Piotr 2009–2024”.

5. Marcin Napiórkowski dla „Polityki”: Polska jest sexy

„Nie dzielę Polaków na prawdziwych i nieprawdziwych. Tak jak nie dzielę Polski na prawdziwą i nieprawdziwą. Biorę ją taką, jaka jest, i pracuję, żeby czynić ją jeszcze lepszą. Tak zresztą definiuję patriotyzm” – powiedział „Polityce” Marcin Napiórkowski, p.o. dyrektor Muzeum Historii Polski, współautor musicalu „1989”.

Zabrał też głos na temat Marszu Niepodległości. „Wielokrotnie to mówiłem i teraz też powtórzę, że w marszu 11 listopada idą tysiące ludzi, a nie tysiące faszystów. Idą zwykle nie dlatego, że sympatyzują z ONR albo Młodzieżą Wszechpolską, ale dlatego, że szukają jakiejś formy wyrażenia swojego patriotyzmu”.

I podsumował, że w przypadku Polski „bycie sexy sprowadza się ostatecznie do tego, że trzeba tak urządzać ten nasz kraj, żeby nasze dzieci i wnuki chciały być Polakami”.