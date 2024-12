Romanowski namierzony. Rząd odpowiada PKW. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Marcin Romanowski namierzony; rząd odpowiada PKW; TVN i Polsat pod ochroną; jest nieźle, tak sobie. Polacy z mniejszym entuzjazmem; Tusk z Czarzastym porozmawiają o Wieczorku.

1. Marcin Romanowski namierzony

Według informacji „Gazety Wyborczej” były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ma przebywać na terenie Unii Europejskiej. Rozmówca dziennika podkreśla, że służby namierzyły posła i są w kontakcie z lokalną policją, która śledzi każdy ruch poszukiwanego. A jak pisze Ewa Siedlecka, sprawa zatacza międzykontynentalne kręgi.

Romanowski – podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – zniknął 6 grudnia. Wcześniej wyłączył telefon i na własne życzenie wypisał się ze szpitala. W ubiegłym tygodniu decyzję o areszcie dla posła wydał sąd, a następnie na wniosek policji prokuratura wystawiła list gończy. We wtorek do listu dołączyła czerwona nota Interpolu.

Siedlecka (w innym komentarzu) przypomina, że wielki pościg trwa dlatego, że wcześniej odpuszczono sobie wszelkie metody inwigilacji byłego wiceministra, łącznie z najprostszą – obserwacją, na którą nie trzeba zgody sądu.

2. Rząd odpowiada PKW. Wystarczająco?

Siedlecka komentuje także ustrojowo-urzędniczy sparing między Państwową Komisją Wyborczą a rządem. Wygląda na to, że rząd odbił piłeczkę, którą na jego pole wrzuciła w poniedziałek PKW, odraczając obrady nad zwróconą z Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN sprawą sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS. PKW odroczyła posiedzenie do czasu „systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP” statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby, a w środę Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która – według deklaracji premiera – jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Uchwała decyduje o zaopatrywaniu publikowanych – jak je określił premier – „werdyktów” Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, „wadliwych ze względu na orzekający skład sędziowski”, odpowiednim przypisem. Czy to zadowoli członków PKW. Niekoniecznie. Ale dla innych funkcjonariuszy publicznych może okazać się przydatne.

3. TVN i Polsat pod ochroną

Rząd zdecydował w środę, że telewizje TVN i Polsat, a także spółki telekomunikacyjne takie jak Cyfrowy Polsat, P4 i T-Mobile oraz przedsiębiorstwo technologiczne WB Electronics, zostaną wpisane na listę podmiotów strategicznych. W ten sposób Donald Tusk bierze firmy pod ochronę, by nie dostały się w niepowołane ręce – wrogie Polsce i demokracji. Zmiany właścicielskie będą odtąd wymagały zgody rządu.

Nie ustają spekulacje na temat przyszłości TVN, bo amerykański koncern medialny Warner Bros. Discovery, obecny właściciel stacji, nosi się z zamiarem jej sprzedaży. Za najpoważniejszego kandydata do zakupu uchodzi węgierski biznesmen József Vida, były sportowiec (młociarz), bankowiec i właściciel grupy medialnej TV2; człowiek blisko związany z Viktorem Orbánem. Węgry to nie jest oaza wolności słowa – pisze Adam Grzeszak – o czym świadczy telewizja Vidy. Na dodatek Orbán jest przyjacielem Putina, a Rosję i Węgry wiąże wiele niejasnych interesów. To rodzi pytania o prawdziwy cel zakupu TVN i pochodzenie kapitału.

4. Jest nieźle, tak sobie. Polacy z mniejszym entuzjazmem

W najnowszym odcinku podkastu „Temat tygodnia” Karolina Lewicka i Rafał Kalukin przyglądają się sytuacji społecznej i politycznej u progu kampanii prezydenckiej. Podstawą ich rozmowy jest projekt badawczy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz „Polityki”.

Obawy związane z wojną w Ukrainie, drożyzną czy rosnącymi kosztami życia łączą wyborców ponad podziałami, choć różne elektoraty oceniają te problemy inaczej. Polacy obawiają się wciągnięcia kraju w konflikt zbrojny, towarzyszy nam niepewność o gospodarkę, spada nasz entuzjazm wobec nowej władzy. A już niebawem znów będziemy musieli wybierać, tym razem prezydenta.

Dlatego redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński poleca na święta: warto nabrać głęboko powietrza, bo znowu będzie się działo, i to od razu, od pierwszych tygodni nowego roku.

5. Tusk z Czarzastym porozmawiają w piątek o Wieczorku

W piątek kolejne spotkanie premiera Tuska z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy o przyszłości Ministerstwa Nauki i ministra Dariusza Wieczorka.

Wieczorek nie miał dotąd ze szkolnictwem wyższym nic wspólnego, wobec czego jego ministrowanie z góry skazane było na niepowodzenie. Natomiast Czarzastemu – przyjacielowi Wieczorka – zabrakło wyobraźni, by to zrozumieć. Lewica dostała wyjątkową szansę, aby się wykazać przed swoim inteligenckim elektoratem i szansę tę – z powodu niepoprawnego partyjniactwa – koncertowo zmarnowała. Czy teraz skorzysta z okazji, aby naprawić swój błąd, i rekomenduje kogoś doświadczonego i znającego resort? Jan Hartman – który analizuje zmierzch Wieczorka – w to wątpi.