Nieoficjalnie: Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie PiS

PKW, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku, zakwestionowane w sierpniu tego roku.

Za przyjęciem takiej uchwały głosowało czterech członków PKW: Sylwester Marciniak, Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski; trzech 3 było przeciw: Ryszard Kalisz, Paweł Gieras i Maciej Kliś; dwóch wstrzymało się od głosu: Ryszard Balicki i Konrad Składowski.

W dzisiejszym posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji.

W sierpniu bieżącego roku PKW (pięć głosów „za” i cztery „przeciw”) odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS za 2023 r., co oznacza, że partia mogła stracić trzyletnią subwencję na działalność – w sumie 75 mln zł. PKW odrzuciła też sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r., pozbawiając partię zwrotu środków za kampanię (10,8 mln dotacji podmiotowej plus 3,6 mln zł środków, które według PKW zostały wydane nieprawidłowo). PiS zaskarżył tę decyzję do Sądu Najwyższego.

11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – powołana za rządów PiS – uznała skargę PiS na odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych z 2023 r. 16 grudnia PKW, stosunkiem głosów 5:4, zdecydowała o odroczeniu obrad w sprawie sprawozdania PiS do czasu „systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP” statusu prawnego Izby Kontroli SN.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW jest kwestionowana przez obecny rząd, a także część członków PKW. Powstała ona na mocy ustawy o SN z 2017 r. i tworzą ją osoby powołane po 2017 r. na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z grudnia 2017 roku.

Po co partiom subwencje?

Partie otrzymują subwencje, czyli środki z budżetu państwa, proporcjonalne do uzyskanych głosów. Progiem kwalifikującym do pobierania pieniędzy jest przekroczenie 3 proc. ważnych głosów w skali kraju dla partii lub 6 proc. dla koalicji. Dodatkowo komitety otrzymują dotacje podmiotowe, które przysługują za każdy uzyskany mandat posła i senatora, w wysokości nieprzekraczającej wydatków przekazanych do PKW. To jeden z trzech komponentów finansowania partii obok dochodów uzyskanych z własnego majątku, składek i darowizn od osób fizycznych. Partie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej i organizować zbiórek publicznych, ale mogą posiłkować się kredytami bankowymi na cele statutowe.

Historia zna przypadki zakwestionowania sprawozdań finansowych złożonych przez komitety wyborcze. Najdotkliwiej przekonała się o tym Nowoczesna, która po wyborach w 2015 r. utraciła 75 proc. subwencji – zamiast 6,2 mln przekazano jej 1,5 mln zł. Błąd polegał na przelaniu środków z rachunku partyjnego na konto komitetu wyborczego (z pominięciem konta funduszu wyborczego). PKW zakwestionowała sprawozdanie, a potwierdziły to Sąd Najwyższy oraz Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Pomyłka kosztowała Nowoczesną prawie 5 mln zł, doprowadziła też do zaniku partii, która z problemami finansowymi została wchłonięta przez Koalicję Obywatelską.

Kilkakrotnie problemy ze sprawozdaniami finansowymi do PKW miał również PSL. W 2002 r. komisja zmniejszyła subwencję i dotację dla partii za gromadzenie pieniędzy na kampanię na koncie komitetu wyborczego w 2001 r. Partia utraciła ponad 9 mln zł. Rok później PKW odrzuciła sprawozdanie za 2002 ze względu na naruszenie przepisów ustawy o partiach politycznych (chodziło o sprzedaż nieruchomości), co kosztowało PSL 5,5 mln zł subwencji za lata 2003–05.