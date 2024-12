Z „Polityką” po prezent: polecamy spektakle, które trzeba zobaczyć. Wybrała Aneta Kyzioł

Teatr Rampa w Warszawie

Casanova. Warszawskie zauroczenie

„Po Taylor Swift do Polski przybywa kolejna światowa gwiazda!” - brzmi zapowiedź spektaklu „Casanova. Warszawskie zauroczenie”. Muzyczny thriller erotyczny to nowa odsłona Pożaru w Burdelu, brawurowego, nieuznającego autorytetów i świętości rewiowo-kabaretowego show z pogranicza „tradycji teatru wspólnoty Jerzego Grotowskiego i tradycji teatru komercji Michała Żebrowskiego”. Rozpalało Warszawę ładnych kilka lat temu, w tym roku jego twórcy, Michał Walczak i Maciej Łubieński, przywrócili je do życia w Teatrze Rampa, przy okazji dokonując kilku innych kulturowych ekshumacji. Akcja gna przez epoki, polskie podziały oraz aktualne afery i inby. Premiera odbyła się z okazji ubiegłych walentynek, zaktualizowana wersja jest zapowiadana w okolicach przyszłych.