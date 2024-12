Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Maciej Skrzeczkowski

Artysta występował też we Włoszech, Francji, Belgii, Japonii, a także w Polsce, m.in. na tegorocznych festiwalach Misteriach Paschaliach i Szalonych Dniach Muzyki.

Gra na klawesynie, pianoforte i wszelkich klawiszowych instrumentach historycznych. Ma 23 lata, pochodzi z Płońska, a swoją obecną specjalnością zainteresował się w warszawskiej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego (tzw. szkole talentów). Na studia pojechał do Królewskiego Konserwatorium w Hadze; obecnie przeniósł się do konserwatorium w Amsterdamie. Uczestniczył też w kursach mistrzowskich u Skipa Sempé, Pierre’a Hantaï, Władysława Kłosiewicza, Kristiana Bezuidenhouta, Christophe’a Rousseta. Jest laureatem licznych nagród na konkursach pianistycznych i klawesynowych, m.in. zwycięzcą i zdobywcą nagrody specjalnej firmy Outhere na Musica Antiqua w Brugii (2023 r.).

Efektem tej nagrody było nagranie w tym roku debiutanckiej solowej płyty „The Real John Bull” w belgijskiej firmie Ricercar, na której znalazły się dzieła angielskiego kompozytora i organisty z przełomu XVI i XVII w., wykonane na wirginale. Płyta została świetnie przyjęta przez krytykę: „To idealny portret niezwykłego kompozytora” – pisze belgijski „Le Soir”, a francuska „ResMusica” dodaje: „Będziemy się musieli przyzwyczaić do nazwiska (i jego wymowy) tego nowego talentu”.

Artysta występował też we Włoszech, Francji, Belgii, Japonii, a także w Polsce, m.in. na tegorocznych festiwalach Misteriach Paschaliach i Szalonych Dniach Muzyki. W 2022 r. po raz pierwszy w historii zaprezentował wszystkie sonaty Franciszka Lessla na koncercie w Królewskim Konserwatorium w Hadze. W 2019 r. wziął udział w premierowym nagraniu „Concertino per clavicembalo e dieci strumenti” Romana Palestra z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus pod batutą Łukasza Borowicza (nominowanej później do nagrody fonograficznej Fryderyk). W zeszłym roku był nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Odkrycie Roku.